Raúl 'El Negro' Araiza se refiere a la infidelidad: 'He tenido errores, los he aceptado' El actor reiteró la transparencia con la que se maneja al hablar del tema, y de cómo reaccionaron sus hijas en su momento

Si por algo se caracteriza Raúl ‘El Negro’ Araiza, es por la transparencia con la que se maneja frente a los medios, incluso al hablar de temas tan personales, como los problemas matrimoniales que enfrentó años atrás. Lo cierto es que el intérprete ha pasado la página de ese episodio, asumiendo con madurez sus errores y atesorando grandes aprendizajes que le han permitido ser una mejor persona. Mientras tanto, disfruta de su actual relación sentimental junto a María Amelia Aguilar, enfocado de lleno en sus proyectos profesionales, como la puesta en escena en la que actualmente participa y en la que habló, al término de una conferencia de prensa, de aquella situación que vivió en la época de su matrimonio con la mamá de sus hijas, Fernanda Rodríguez, de quien se separó en 2019.

Al referirse a la infidelidad, luego de la broma que le jugó un compañero durante la reunión con los medios, el también conductor del programa Hoy se expresó con franqueza, exponiendo su punto de vista alejado de cualquier filtro. “Así que digas ‘tengo la imagen de ay yo soy infiel de México, pues no. He tenido errores, los he aceptado, he pedido disculpas y he aprendido. Yo no soy alguien que cargue con pena o con vergüenza de mis errores porque he tenido también aciertos, como todos…”, dijo a lo largo de la charla, declaraciones retomadas por el programa televisivo Ventaneando.

Araiza ahondó en sus palabras para exponer la reflexión a la que ha llegado con el paso del tiempo, reiterando su compromiso por ser siempre sincero al abordar estas situaciones, experiencias que incluso ha visto reflejadas en su labor como intérprete. “Nunca me he arrepentido de nada de lo que he hecho en mi vida, pero sí hay que pedir perdón, sí hay que aceptar, lo mío ha sido muy transparente… La obra de eso se trata, te ríes porque te ha pasado, en una manera más chusca pero no pasa nada…”, dijo ‘El Negro’ frente a las cámaras y los micrófonos, asegurando que aunque él suele ser directo de las cosas que le han ocurrido, respeta a quienes deciden ser reservados con su vida personal.

¿Cómo se dio la comunicación con sus hijas?

En la plática, Raúl Araiza recordó cómo fue que habló con sus hijas de los problemas matrimoniales por los que atravesó, orgulloso de que de que Camila y Roberta le hayan brindaron su apoyo incondicional. Eso sí, asegura que las jóvenes se mostraron muy respetuosas ante lo acontecido. “No estaban tan dolidas, ellas nada más fui y hablé con ellas, les expliqué ‘su papá cometió un error, soy público, ustedes lo saben, es una cuestión entre su madre y yo y yo lo tengo que enfrentar’…”, confesó, para luego hacer énfasis en la notable reacción que tuvieron las jóvenes en ese instante. “Me dijeron ‘papá, tú nunca nos has fallado como padre, entonces cuando nos falles como padre entonces te juzgamos’…”, reveló.

Apenas en abril, Araiza dio más detalles de aquella indiscreción sentimental que cometió, la cual marcó un antes y un después en su relación con Fernanda. “Fue una cuestión pasajera, no como lo decía la revista, no tuve una relación de 10 años, ni fue mi amante, no, nunca, pero sí acepté la parte en la que tuve que ver y que me involucré, fueron 10 años de amistad… sí había un involucramiento, sí había sucedido y acepté lo que tenía que aceptar”, dijo en entrevista con Yordi Rosado, espacio en el que además fue puntual en sus declaraciones. “Yo pedí perdón a mi familia, perdón por faltarles al honor, sobre todo a Fernanda, por haberla traicionado…”, señaló.

