¡Es niña y se llama Nala! ‘El Chicharito’ y Sarah Kohan se convierten en padres por segunda vez

Javier Chicharito Hernández y su esposa, Sarah Kohan, se han convertido en padres por segunda ocasión, una noticia que compartieron con el mundo a través de su cuenta de Instagram. Con una imagen captada desde el quirófano del hospital, minutos después del nacimiento de la niña, la pareja dio a conocer que Nala, como la llamaron, llegó a este mundo el pasado 5 de octubre. Esta mañana, la pareja compartió al mismo tiempo en sus cuentas de Instagram la misma foto con la que no sólo revelaron que su primogénito Noah ha debutado como hermano mayor, también que su segundo hijo es una hermosa niña, pues recordemos que en este segundo embarazo, prefirieron no conocer el sexo del bebé hasta el último momento aunque, desde hace varios meses, la influencer sospechaba que espera una mujer.

Como era de esperarse, la noticia del nacimiento de Nala provocó la emoción de los seguidores de ambos, además de las felicitaciones de varios amigos de la pareja, como Aislinn Derbez quien escribió en la cuenta de Sarah: “¡Qué emocionante!, Cuídate mucho en este cuarto trimestre”. En la cuenta de El Chicharito, vemos varios mensajes de su compañero futbolista Jonathan Dos Santos y hasta del su actual club, El Galaxy que, a través de su cuenta oficial en esta red social le escribieron: “¡Felicidades!”. En la foto que eligieron para anunciar el nacimiento de Nala, se ve a Sarah sosteniéndola en sus brazos, mientras El Chicharito la mira curioso, por su parte, la recién nacida observa atentamente a su mamá.

Fue a principios de abril que la pareja anunció en medio de la contingencia sanitaria que estaban en la dulce espera de su segundo hijo en común. También a través de redes sociales, Sarah y El Chicharito dieron a conocer la buena nueva: “El número dos está en el horno”, fue la frase que el futbolista eligió para compartir con su comunidad en Instagram que, este 2020, su hijo mayor Noah debutaría en su rol de hermano mayor. Aunque el niño es muy pequeño (en julio pasado cumplió su primer año de vida), según contó Sarah, desde antes de que se enterara de que estaba embarazada, su hijo ya se mostraba muy protector con ella.

Sarah siempre supo que sería una niña

A diferencia de su primer embarazo, para este, Sarah prefirió no conocer el sexo del bebé hasta el día del nacimiento, pues explicó que no tenía preferencia, aunque tenía una fuerte corazonada de que sería una mujercita: “Tengo un fuerte sentimiento de que es una niña, porque este embarazo ha sido muy diferente al de Noah”, escribió hace unos meses en su cuenta de Instagram cuando su pancita comenzaba a notarse. En aquella ocasión también por qué no tenía una inclinación especial hacia ningún sexo: “No importa, no tengo preferencia, siempre y cuando esté saludable. Siempre quise un niño y ya tuve a Noah, así que ahora realmente no me importa”, explicó.

Este segundo embarazo fue toda una aventura para Sarah pues, fue completamente diferente al que experimentó con su primogénito, empezando porque el niño nació en la semana 38 de gestación, mientras que Nala un par de semanas después: “40 semanas de embarazo… No esperaba llegar tan lejos considerando que tuve a Noah a las 38 semanas. Definitivamente estoy lista para dar a luz”, escribió el pasado fin de semana, horas antes de visitar el hospital para el nacimiento de su hija Nala.