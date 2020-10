José Eduardo Derbez cuenta cómo lo aconsejó Omar Fayad cuando supo que tenía coronavirus

Luego de que en días pasados José Eduardo Derbez revelara que tuvo COVID-19, el joven actor ha retomado poco a poco su actividad con la prensa. De muy buenos ánimos, compartió durante una reciente entrevista cómo asumieron la noticia sus padres, Eugenio Derbez y Victoria Ruffo, aunque reconoce que el esposo de su mamá, Omar Fayad, jugó un papel muy importante a lo largo de todo el proceso. Recordemos que meses atrás el también gobernador del estado de Hidalgo atravesó por esta misma situación, por lo que el intérprete no dudó en acercase a él para pedirle su mejor consejo, ante el temor y la incertidumbre que lo invadieron. Pero fue gracias a la gran confianza y cercanía que existe entre los dos que pudo escuchar sus recomendaciones, las cuales le ayudaron a hacer frente a esta lucha de la cual salió bien librado.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

José Eduardo ahondó en detalles para explicar cómo se dio la comunicación entre él y sus padres, quienes aseguró se preocuparon mucho al ser informados, por lo que tomó una acertada decisión. “Hablé con mi papá, mi papá también se preocupó, me dijo ‘¿en qué te puedo ayudar? ¿qué hacemos? Le dije ‘no sé, déjame hablo con el que le ha dado de la familia, que fue Omar. Y Omar como ya, sobre todo que ha tratado tantos casos allá en Hidalgo y que está pendiente de su gente, él lo tomó más tranquilo…”, dijo el comediante en una plática con el programa televisivo De Primera Mano, espacio en donde además habló de lo bien que se encuentra en estos momentos.

Sin más rodeos, el joven se refirió a la conversación que sostuvo con Fayad, para luego actuar de manera inmediata y enfocarse a su tratamiento médico, un aspecto determinante en su proceso de recuperación. “Él fue como de ‘no, tranquilo, vamos a hacer esto, lo otro, márcale al doctor, chécalo, tus estudios…”, compartió, palabras que lo motivaron a seguir adelante y no darse por vencido, lo cual favoreció al estado de ánimo de sus papás. “Lo empezamos a resolver lo más rápido posible, todo fue cuestión de cuatro horas y ya mi papá y mi mamá se empezaron a calmar un poco, les empecé a mandar fotos de que no veía tan mal y ya…”, contó.

VER GALERÍA

¿Cómo cree que se contagió?

A lo largo de la charla, José Eduardo además reveló cómo se encuentra en estos instantes, haciendo incluso un repaso de sus movimientos por aquellos días, determinando el lugar en el que él cree pudo haberse contagiado. “Ahorita ya estoy muy bien, ya salió la prueba negativa pero los primeros días sí fue algo difícil, sobre todo porque me había estado cuidando mucho y yo por los tiempos adjudico que me contagié en el aeropuerto. Yo venía de Los Ángeles, un día antes me habían hecho la prueba, había salido negativa, viajé a México sintiéndome muy bien y como cuatro o cinco días después del vuelo fue cuando me empecé a sentir mal…”.

Entre otras cosas, el intérprete compartió cómo fueron esos días de recuperación en casa, mientras lo aquejaron algunos síntomas como el dolor de cabeza y el cansancio. “Me mandaron a hacer estudios de sangre, muchísimos, para ver si esto iba a empeorar o no y pues realmente todo salió bien, estuve únicamente con un medicamento y dormir, no ver a nadie, intentaba limpiar todo lo que podía… solo por videollamada con gente… duré realmente como veinte días así…”, confesó, detallando que fue en septiembre cuando atravesó por esta situación que lo llevó a mantenerse alejado de las redes sociales.

VER GALERÍA