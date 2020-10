¡Oops! Galilea Montijo y el día que se quedó sin un diente en plena transmisión en vivo

Durante los más de 15 años que Galilea Montijo lleva conduciendo el programa Hoy ha protagonizado varios momentos memorables que han quedado documentados en el matutino. En esta emisión, ha compartido detalles de su flechazo con Fernando Reina, su boda y el nacimiento de su hijo Mateo. Como parte de sus memorias, la conductora también tiene unas muy divertidas, como aquella ocasión que perdió un diente minutos antes de entrar a cuadro, situación que solucionó de la manera más chusca. Después de su cariñoso reencuentro con Andrea Legarreta, luego de una temporada rolándose su asistencia al foro por la contingencia sanitaria, Galilea le contó a su compañera la anécdota que le ocurrió cuando se tragó una muela pensando que era una gomita con calcio.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Con la simpatía que la caracteriza, Montijo narró aquel día en que, por error, perdió un diente: “Estábamos la productora, Andrea Rodríguez, y yo, contando: ‘fijate que la edad, como que me cuesta levantarme, yo estoy tomando calcio’ (…) de repente, yo agarro y me estaba tomando, precisamente el calcio, unas gomitas que compré, cuando trago el agua siento algo duro, dije, ‘ay la gomita venía un poco dura, qué raro’. Me trago el agua y de repente digo: ‘¡Mi provisional! Se me despegó, se cayó’”, recordó entre risas, pues no era la primera vez que, por error, ha tragado objetos: “Ustedes saben que suelo comerme cosas como el apuntador, ¿no?”. Fue entonces que la conductora se dio cuenta que había perdido su prótesis dental: “Me tragué mi provisional (…) ¿cómo iba a salir con ese hueco al aire?”. Ante la emergencia, la tapatía se las ingenió y solucionó el problema: “Pedí un chicle y salí con el chicle”, dijo mientras su compañero Raúl Araiza recordaba cómo fue que le dio la noticia: “Es que me tragué una muela”, comentó el conductor.

VER GALERÍA

Galilea ha protagonizado varios momentos divertidos en el matutino, aunque también ha sufrido algunas caídas, algunas al aire y, la más reciente, al llegar a la televisora. En junio pasado, la conductora sufrió un incidente provocado por el piso húmedo de la entrada del foro, donde ocurrió el percance para el que necesitó asistencia médica, pues se desmayó: “Estaba lloviendo, el piso ya sabes, entonces, por no caer con el coxis, no sé cómo todo se fue a la rodilla”, explicó durante aquel programa en el que salió al aire con una venda. Tras su caída, Galilea bromeó con el hecho de que no es la primera vez que se desvanece cuando le ocurre algún incidente y recordó cuando aceptó el reto de lanzarse de un paracaídas que le impuso Juanpa Zurita.

Aunque sí se lanzó en caída libre, durante el descenso, la conductora sufrió un desmayo del vértigo: “Lo que me he dado cuenta es, ¿por qué me desmayo?, o sea, no era el paracaídas”. Por su parte, Raúl Araiza dio a conocer que esta no era la primera ocasión que le ocurría algo similar: “Es algo que ya te ha pasado”. Fue en febrero pasado cuando, con el objetivo de que el influencer aceptara formar parte de la nueva temporada de Pequeños Gigantes, se lanzó de un paracaídas. Aunque cumplió y Zurita sí aceptó la invitación, debido a la contingencia sanitaria, este proyecto se canceló y sólo se emitieron los tres capítulos que habían grabado antes de la pandemia.

VER GALERÍA

El amoroso reencuentro de Galilea y Andrea en ‘Hoy’

Esta semana, después de varios meses trabajando separadas, Galilea Montijo y Andrea Legarreta se reencontraron en el foro de Hoy. Guardando la sana distancia, las conductoras se juntaron y, emocionada, la tapatía dijo al aire al ver a sus compañeros: “¡Qué emoción, qué emoción! Bésenme”, gritó mientras, de lejos, les expresaba su cariño. A través de redes sociales, Montijo también le dedicó una historia a su compañera a quien le dijo: “Andrea Legarreta qué bonita amaneciste. Ya estamos juntas nenis, tengo tanto que contarte”, como descripción de esta publicación, Galilea escribió: “¡Por fin juntas! @Andrealegarreta, después de tantos meses, te extrañé mucho”. Por su parte, Andrea escribió: “Mi Gali y yo juntas de nuevo. Ay mamacita nos extrañaba juntas. ¡Te amo nena!”.