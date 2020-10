Por qué José Eduardo no se apellida ni Derbez ni Ruffo Contrario a lo que muchos creerían, el actor decidió elegir un nombre artístico años atrás

Desde muy pequeño, José Eduardo Derbez ha consolidado una exitosa carrera sobre los escenarios, continuando con la tradición familiar y dando muestra de que su talento no conoce límites. Sin embargo, existe un aspecto curioso del que muy pocos están enterados, pues a diferencia de lo que muchos podrían imaginar, el joven intérprete no se apellida en realidad ni Derbez ni Ruffo. Lo cierto es que detrás de este dato que varios ignoraban existe una clara explicación, pues el secreto está en que tiempo atrás, Victoria y Eugenio, sus padres, decidieron cambiar de nombre por uno artístico, tomándose la libertad para jugar con sus apellidos y forjar una nueva identidad frente a las cámaras, dinámica que años después adoptó el actor inspirado por sus progenitores, quien se caracteriza por ser muy sincero con sus fanáticos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Es así como hoy sabemos, -gracias a las diversas charlas que los actores han compartido a lo largo de los años con su público-, que el verdadero nombre de Victoria Ruffo es Victoria Eugenia Guadalupe Martínez del Río Moreno, mientras que Eugenio Derbez fue bautizado como Eugenio González Derbez. Siguiendo esta lógica, al nacer el hijo de ambos, decidieron llamarlo José Eduardo Eugenio González Martínez del Río, por lo que de haber respetado este orden el joven comediante pudo haber sido conocido artísticamente como José Eduardo González o quizá José Eduardo Moreno, sin embargo, decidió buscar otras opciones para continuar el legado familiar.

“Yo tengo nombre de novela, mi nombre artístico es José Eduardo Derbez, pero el real, el verdadero con el que mis sacrosantos padres dijeron así está, es José Eduardo Eugenio González Martínez del Río…”, dijo años atrás durante una entrevista concedida a Multimedios, en la que también explicó lo complejo que ha resultado para él tener un nombre tan largo, sobre todo durante aquellos años en que iba a la escuela. “Me decían González (en la escuela), y cuando he ido a documentos que me dicen ‘el nombre completo póngalo’ siempre les digo ‘¿completo?’. Muchas veces se los digo y me dicen ‘las iniciales’…”, comentó de lo más simpático en aquella ocasión revelando así un aspecto de su vida personal que tomó a muchos por sorpresa.

VER GALERÍA

¿Cómo eligió su nombre artístico?

Gracias a las declaraciones que hiciera en 2018 Victoria Ruffo, es que hoy sabemos cómo fue que José Eduardo decidió ponerse el apellido Derbez, como también lo hiciera su papá Eugenio, cuando buscó proyectar su carrera sobre los escenarios hace ya varios años. “Lo discutimos mucho José Eduardo y yo, tenía de las dos sopas, el que quisiera escoger, y la verdad no me afecta…”, comentó la actriz durante una entrevista concedida a De Primera Mano. “Desde chiquito (se parece a su papá) … desde chiquito salía de la escuela y ‘¡adios Derbez! ¡Ya viene el Derbecito!', no había de otra, todos desde chiquitos lo conocen como Derbez…”, recordó la protagonista de telenovelas, quien siempre ha sido muy abierta al respetar las decisiones de su hijo.

Sobre la manera en que conformaron su nombre, Victoria se refirió durante una plática que sostuvo en el canal de YouTube de su primogénito hace algunos meses, en el cual explicó de qué forma surgió la idea de llamarlo así. “Yo quería que te llamaras José y todos (me decían) ‘cómo José, le van a decir Pepito’. Había hecho una telenovela con Juan Ferrara, ahí se llamaba ‘José Eduardo’, me costaba mucho decirlo, yo decía ‘qué nombre tan extraño’. Entonces dije ‘en lugar de José solo, le voy a poner José Eduardo’. Luego entra tu papá y dice ‘por qué no le pones Eugenio’”, precisó.

VER GALERÍA