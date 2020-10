A menos de dos meses del nacimiento de Leoncito, África Zavala sorprende con su post-baby body

El pasado 13 de agosto la vida de África Zavala y León Peraza dio un tierno giro con la llegada de su primer hijo, León. A sólo unos días de que el bebé cumpla dos meses de edad, la actriz sorprendió a sus seguidores de Instagram con una imagen en la que presumió su figura tras la maternidad. La actriz publicó una foto en la que aparece ataviada en un look muy deportivo que consiguió con un top negro y unos leggins a juego, estas prendas, dejaron al descubierto sus abs que, gracias a su disciplina, ha recuperado en tiempo récord. Las últimas semanas, África ha utilizado su perfil para compartir con sus seguidores algunos tips que le han funcionado con su hijo, además de que hace unos días compartió una entrañable foto en la que aparece con León a quien ya conocíamos pues, la pareja, compartió en exclusiva con ¡HOLA!, la primera imagen del niño.

Como era de esperarse, la foto de África Zavala causó sensación entre sus seguidores que halagaron su belleza y su constancia a la hora de mantener un estilo de vida saludable. Según escribió en la descripción de esta imagen, su figura es resultado de mucho cuidado a la hora de elegir sus alimentos tras la maternidad y reveló que se está apoyando en una proteína especial para el post parto: “Como muchos de ustedes sabes, la maternidad es algo hermoso y una etapa en donde tenemos que cuidarnos el doble”, escribió como pie de este álbum con dos fotos.

En casa, la actriz no es la única que pone especial cuidado en su bienestar, esta mañana, León Peraza, su novio, compartió en Instagram su rutina matutina con la que se mantiene en forma y eleva su sistema inmunológico. El actor reveló que todos los días, muy temprano, corre 60 minutos en ayunas, tras este ejercicio regresa a su hogar y toma un licuado en el que combina varias frutas y verduras: “Les voy a compartir una breve y sencilla rutina que hago todos los días al despertar para fortalecer el sistema inmune”, comentó en una historia para, luego dar a conocer que también toma un batido con el que se maniente sano.

Las redes sociales, el gran vínculo con sus fans

Tras debutar como mamá África Zavala se alejó algunas semanas de redes sociales para disfrutar de León. A principio de septiembre, la actriz reapareció en Instagram dando a conocer por qué había elegido vivir sus primeros días junto a León en completa privacidad: “Mamitas, ¿cómo están? Yo sé que las he tenido muy abandonadas, pero ya estoy aquí. He estado ocupándome de Leoncito, muy contenta, muy enamorada y viviendo esta etapa padrísima y, bueno, no las quería abandonar tanto, así que ahorita les voy a dejar unos tips y cosas bien padres. Gracias por todos sus mensajitos, Dios las bendiga”, comentó la actriz en un clip donde se mostró muy contenta por esta etapa que está viviendo.

Aunque se ha mantenido activa en redes sociales, en su perfil sólo ha compartido una foto al lado de León. Se trata de una muy especial en la que aparece sosteniéndolo mientras él disfruta de una siesta: “No puedo explicar el amor tan grande que siento por ti, mi bebé, simplemente eres lo mejor que me ha pasado en la vida. Doy gracias a Dios por darme este regalo de ser tu mamá”, escribió la actriz al lado de esta imagen que provocó más de 190 mil reacciones por parte de sus fans. A través de Instagram, la actriz también documentó su embarazo y se sinceró sobre qué fue lo más difícil de vivir prácticamente todo su estado en confinamiento: “Son momentos bien bonitos, la primera vez que vas a tener un bebé, que tienes tu pancita. Esa ha sido la parte que sí he sufrido mucho, que quisiera estar con mi mamá, pero no se puede. Hay que protegerla y protegerse también. Ahorita embarazada, es doble riesgo. No podemos salir, llevamos aquí mucho tiempo y eso ha sido lo complicado”, reveló la actriz semanas antes del nacimiento de su bebé.