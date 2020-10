Mauricio Ochmann niega un supuesto romance con Esmeralda Pimentel: ‘La quiero muchísimo’

El nombre de Mauricio Ochmann y Esmeralda Pimentel han acaparado los titulares las últimas semanas, resultado del éxito de Ahí te encargo, película que protagonizan y con la que están causando sensación en Netflix. En medio de la gran aceptación de la cinta, un rumor comenzó a rondar al elenco, luego de que en redes sociales se replicara la versión de que los actores sostienen un romance, situación de la que Ochmann ya habló. Acostumbrado a que se le relacione sentimentalmente con sus compañeras de trabajo negó un romance con Pimentel: “No, yo a Esme la quiero muchísimo, es una gran compañera, y es una actriz talentosísima”, comentó en entrevista con el programa Sale el Sol, donde también habló de la buena relación que sostiene con Aislinn Derbez, con quien anunció su separación en marzo pasado.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

El actor no se mostró sorprendido al saber que se le estaba relacionando con su compañera de reparto y detalló por qué: “Ya no me extraña, siempre es con la que trabaje… ¡ah, con esa!... entonces es como, híjole, bueno, que hablen, y ahora un poco lo que está rudo y que es un poco más fuerte son las redes sociales, de alguna manera hay cosas, comentarios, que se pueden viralizar, y la gente realmente, como que se lo cree”.

VER GALERÍA

Mauricio también habló de su separación con Aislinn Derbez con quien se lleva muy bien, una situación que ha generado asombro entre el público: “Sí creo que hemos aprendido mal y que tenemos que desaprender ciertos conceptos establecidos por la sociedad, o sea, es como está bien visto que te pelees y que todo termine mal y el resentimiento, y está mal visto que te lleves bien, que hagas las cosas con amor”. El actor puntualizó que lleva tiempo enfocándose en sí mismo: “Yo llevo trabajando en mí desde hace muchísimos años a nivel terapéutico, en diferentes terapias, pero echándome el clavado para dentro”.

Aislinn Derbez, siempre será su familia

La buena relación que persiste con la mamá de su hija, Kailani, ha dado mucho de qué hablar entre sus fans, pues son tan buenos amigos que incluso anunciaron con una foto juntos su separación: “Estamos haciendo muy buena mancuerna como papás de Kai y hablamos todos los días, estamos en contacto todos los días, todo por el bienestar común (…) hemos estado acompañándonos en el proceso, pero seguimos siendo familia”, explicó en otra entrevista para el Heraldo de México.

El protagonista de A la mala, película donde su camino se cruzó con el de Aislinn, refrendó su buena relación con la actriz: “Ais y yo vamos a ser familia siempre y así es la vida”. Mauricio confesó cómo ve el fin de una relación: “El amor va más allá, siento que también el tema de las parejas y las relaciones, yo creo que son cíclicas, hay cosas más importantes a nivel humano (…) yo he visto parejas que se quedan juntas a pesar de todo y, de repente, sus vidas están truncadas”, finalizó.

VER GALERÍA