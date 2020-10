¡Nuevo compromiso en la familia! Suenan campanas de boda para otro hijo de Ricardo Montaner

“Dijo que sí”, esta fue la reveladora frase que, este fin de semana, utilizó Ricky Montaner para anunciar en redes sociales su compromiso con su novia, la argentina Stefania Roitman. Como era de esperarse, la noticia rápidamente se propagó y la familia del cantante corrió a reaccionar; uno de los primeros en hacer referencia a la próxima boda en el clan, fue el patriarca, Ricardo Montaner, quien recurrió a su cuenta de Instagram para compartir la foto de su hijo y su próxima esposa: “¡Y dijimos que sí! Y ya estamos completos”, escribió al lado del hashtag #LosMontaner. Con este compromiso, se avecina la última boda entre los cuatro hijos del cantante ya que, Ricky, era el único que faltaba en llegar al altar, recordemos que, en febrero pasado, Eva Luna, la menor de las hijas del cantante, se casó con Camilo Echeverry, quien también fue recibido con los brazos abiertos por la familia de su novia.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

A menos de un año de haber sido flechados por Cupido, la pareja está lista para llevar su relación a otro nivel y, tras pasar la cuarentena juntos en Miami, en la casa de los Montaner, Stefania, ya es una más del clan. En ese sentido, Ricardo Montaner le dejó un comentario en su cuenta de Instagram donde le agradece por llegar a darle un lindo giro a la vida de su hijo Ricky: “Me haces muy feliz, haciendo feliz a mi hijo. Te amo y voy a ser testigo de la felicidad que ambos merecen. Tener una nuera judía es un regalo de Dios”, escribió el intérprete de Tan enamorado en la publicación en la que su nuera le anunció, a sus más de 2 millones de seguidores, que próximamente será la señora de Montaner.

VER GALERÍA

Dejando claro que lleva una excelente relación con su suegro, la actriz de 26 años le respondió a Montaner con un: “¡Te amo, te amo! Gracias por la familia, gracias por tanto amor. Me emociona cada momento y lo que viene”. Como era de esperarse, la mamá del novio también mostró su jubilo por esta noticia y escribió en su cuenta: “¡Estamos completos!”, haciendo referencia a que su hijo Ricky era el único soltero en casa. Emocionada por ver la reacción los padres de su novio, Stefania le escribió: “Te amo, amo a mi familia tanto”. Por su parte, Eva Luna le escribió en uno de los comentarios: “Mi hermanita”, pues son tan cercanas que antes del compromiso, Roitman ya era una Montaner más.

Agradecida con todas las muestras de cariño que le han hecho llegar familia, amigos y fans a través de redes sociales, la argentina utilizó una historia para expresar lo feliz que se encuentra tras el compromiso: “Gracias, gracias, gracias por todo el amor que nos están mandando. Recibimos mensajes tan hermosos llenos de buenos deseos y bendiciones. Me emocionan mucho leerlos; me sigo sorprendiendo con cada uno y les agradezco de todo corazón. Estamos muy felices. Lo abrazo fuerte”, escribió la actriz quien conoció a Ricky gracias a la tecnología.

VER GALERÍA

Instagram, el Cupido en esta historia de amor

Aunque esta no es una historia de amor a primera vista, sí es digna representante de un romance de nuestros tiempos, pues fue gracias a las redes sociales que hubo el acercamiento, según contó Ricky al programa argentino El Diván de Cortá, a inicios del año: “Nos conocimos por Instagram, yo le escribí, le contesté una historia como con corazoncitos. Yo no entiendo, siento que hay algo raro ahí, porque no entiendo cómo una mujer tan espectacular no podría estarme prestando atención. O sea, yo no sembré para tener una mujer así, entonces es muy bonito. Me contestó al toque, pero no me daba mucha bola, yo insistí. La invité a un concierto nuestro, una vez, pero súper casual todo, ella siempre una mujer súper respetuosa marcando su distancia. Cuando nos conocimos no pasó nada, pero yo sabía que había cierta química sin decirlo (…) Hemos ido construyendo una relación muy bonita”.

Por su parte, Stefania también dio su versión de su original flechazo: "El primer contacto que tuvo con él fue por Instagram, así que atenti, porque yo nunca le había dando una chance de conocer a nadie por una red social (…) Un día tuvimos una plática y le dije: ‘Yo estoy al 100% con vos, no quiero estar con nadie más' y hasta el día de hoy siento un amor tan grande (…) La cuarentena, al pasarla todos juntos, potenció y dejó ver a kilómetros el amor que se tienen y, no solo entre ellos, todo el día están pensando cómo ayudar a los demás”, contó al canal El Trece la argentina sobre el aislamiento que pasó con los Montaner.

VER GALERÍA