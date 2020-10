José Eduardo Derbez revela que tuvo COVID-19: 'No sabía cómo decírselo a mi familia'

A pesar de ser muy activo en las redes sociales, en días pasados José Eduardo Derbez decidió tomarse una pausa, sin dar mayor explicación a lo que estaba ocurriendo. Sin embargo, ahora sus fanáticos han podido saber que el motivo de su ausencia se debió a que semanas atrás dio positivo a COVID-19, un suceso que prefirió llevar con total discreción y del que ahora ha podido hablar con toda apertura, esto en el más reciente video que dio a conocer a través de su canal de YouTube. Por supuesto, el joven relató cómo fue enfrentar esta difícil circunstancia de la que puso al tanto a su familia, revelando incluso cómo tomó la noticia su mamá, Victoria Ruffo, a quien no ve desde hace ya varios meses a raíz de la pandemia.

José Eduardo se sinceró sobre lo estricto que había sido con el confinamiento a lo largo de todo este tiempo, aunque debido a situaciones laborales tuvo que verse en la necesidad de retomar sus actividades, siempre tomando las medidas de precaución necesarias, pero sin imaginar lo que ocurriría. “Estuve bastante tiempo fuera de México pero cuidándome muchísimo, y de regreso en el aeropuerto estuve tomando muchas precauciones con un traje completo, con cubrebocas, con lentes, lavándome las manos a cada rato. Me lo quité porque pedí algo de comer en el avión, fue el único momento en el que me lo quité, y en cuanto yo regreso a la Ciudad de México, yo regresé un jueves, el domingo en la noche me comienzo a sentir mal…”, relató a lo largo del video que dura poco más de 15 minutos.

Con el paso de las horas, la situación comenzó a cambiar, alertándolo de que algo estaba pasando, razón por la cual decidió tomar cartas en el asunto para poner fin a la incertidumbre, lo que finalmente confirmó sus sospechas. “Empecé con dolor de cabeza fuerte pero no le hice caso, me dormí, y el lunes amanecí con temperatura muy alta, mareado, un dolor de cuerpo muy muy fuerte. De hecho, ni siquiera podía agarrar el celular porque me dolían mucho las articulaciones, me dolían mucho los pies, las manos, los brazos. El martes seguí igual o peor, entonces decido marcar a un laboratorio para que me hicieran la prueba de COVID y el miércoles que me la vienen a hacer me sentí bien ese día… al día siguiente me llegan los resultados dando positivo, que tenía COVID, y me puse muy mal, me espanté mucho…”, dijo.

La reacción de su familia

Para el joven intérprete fue muy importante dar a conocer a sus seres queridos lo que estaba pasando, algo que de principio le resultó muy complicado. “Lloré bastante, me angustié, no sabía cómo decírselo a mi familia, no sabía cómo contarles, sobre todo ya que me había cuidado tanto durante tanto tiempo y teniendo todas las precauciones del mundo…”, contó, para revivir cómo fueron esos primeros instantes en que supo que estaba infectado con coronavirus. “Obviamente tuvo que ser en el aeropuerto, no sé en qué momento pero pues fue en el aeropuerto. Me puse muy mal, primero respiré, me calmé, me tranquilicé, y ya que estaba yo más tranquilo pues le avisé a mi mamá, a mi padrastro, a mi papá, a mis hermanos, mis tías, a toda mi familia le fui avisando poco a poco… toda mi familia me dio palabras súper lindas, me apoyaron, mi mamá se preocupó, también mi papá se preocupó…”, contó.

Durante la charla, el actor también mostró los estudios de laboratorio que se realizó, con fecha del 15 de septiembre, y en los cuales le fue confirmado el positivo a COVID-19, lo que asegura fue impactante y lo asustó mucho. Por fortuna, hoy se encuentra recuperado y dispuesto a seguir adelante, enteramente feliz de haber librado esta batalla que lo hizo reflexionar a profundidad. “Agradecido con la vida, con Dios de que me alivié, salí bien librado de esto… por eso me desaparecí un poco de redes sociales… vienen muchas sorpresas… ya estoy bien, ya estoy libre de COVID…”, finalizó.

