Con profunda tristeza, Grettell Valdez ha explicado: 'Mi papá tenía muerte cerebral'

Son momentos difíciles para Grettell Valdez y sus seres queridos, luego de que en días pasados la actriz diera a conocer que su tío, Guillermo Smythe, se encontraba hospitalizado. A poco tiempo de haber compartido esa noticia con sus fanáticos, -aprovechando incluso la ocasión para solicitar donadores de sangre-, la estrella ha hablado de la situación actual de su familiar, a quien considera como a un padre por todo el amor que le ha brindado a lo largo de su vida. Tan directa como suele ser, la actriz rompió el silencio para confirmar que el señor Smythe ha sido declarado con muerte cerebral, por lo que de inmediato se trasladó a Querétaro para estar cercana a los suyos en estos instantes de incertidumbre, en los que ha recibido todo el apoyo de su exesposo, Patricio Borghetti.

“Ayer mientras estaba en mi llamado, grabando una serie que estoy haciendo en este momento, recibí una llamada en donde mi papá tenía muerte cerebral, obviamente fue muy fuerte para mí estar lejos, a kilómetros, porque toda mi familia está en Querétaro, agarré el coche con mi hijo… me esperaron para que yo llegara a despedirme de él…”, dijo con la voz entrecortada durante una entrevista concedida al matutino Venga La Alegría, espacio en el que se sinceró para describir un poco de cómo ha sido este doloroso proceso al que ahora se enfrenta, asumiendo con total madurez esta circunstancia que ha venido a marcar su vida para siempre.

Con el corazón en la mano, Grettell también ahondó en cómo han sido estos momentos de angustia, en que su ella y familia han tenido que afrontar otra realidad, a partir de los procedimientos médicos que se aplican en pacientes con condiciones similares a las de su papá. “Yo no sabía que los protocolos son diferentes a Estados Unidos, donde se puede desconectar al momento cuando la familia lo decide. En México no, en México tiene que ser un proceso en el que se le van quitando los medicamentos, que es lo que se ha estado haciendo desde el día de hoy, en un par de horas le van a quitar el respirador y ya se nos va en cuestión de horas…”, compartió consternada en la charla que sostuvo vía telefónica.

La importante petición de Grettell

En medio de la difícil situación por la que atraviesan sus seres queridos, Grettell hizo un acto de sinceridad para revelar otra de las mayores preocupaciones que los invade en este instante, pues los gastos por la hospitalización del señor Smythe han sido considerables. “Tenemos ahorita un tema muy difícil aquí, me apena muchísimo también porque mi familia no tiene dinero, lamentablemente mi papá no tiene un seguro de gastos médicos, debemos en el hospital casi 1 millón y medio van, de lo cual hemos juntado hasta ahorita 400 mil pesos, y la verdad es que estamos pidiendo ayuda, lo que nos puedan ayudar para poder liquidar el hospital. Ha sido muy complicado, agradezco infinitamente a todos los que me han estado marcando y ojalá que nos pudieran ayudar en esta situación que estamos pasando ahorita…”, explicó la estrella.

Antes de despedirse, puso en alto el gran orgullo que la invade por los cuidados que el señor Smythe le brindó y el importante rol que jugó en su vida. “La verdad es que mi papá es la única imagen paterna que he tenido, de hecho es el que estuvo presente siempre en todo. Es muy duro ir viendo como se va una persona de tanta luz, estaba justo ensayando una obra de teatro que lo tenía feliz porque hacía tres personajes… gracias a él yo empecé a actuar a los 10 años al lado de él…”, comentó, para luego revivir junto a su exesposo, Patricio Borghetti, quien escuchaba muy atento sus palabras, otro de los episodios inolvidables. “Patricio, mi papá te tuvo mucho amor y mucho cariño, tú sabes que él nos entregó cuando nos casamos y él me inculcó siempre manejarme desde el amor… es una persona que nunca lo he visto enojado. Sé que a ti también te duele y te afecta esto Patricio, muchas gracias por estar siempre… ojalá nos puedan ayudar en esta situación…”.

