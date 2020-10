Adrián Uribe revela cómo van los planes de su boda, ¿ya tiene fecha?

La cuenta regresiva para el nacimiento de la hija de Adrián Uribe y Thuany Martins ha comenzado. Antes de que la bebé llegue al mundo, el conductor decidió que era tiempo de formalizar su relación con la brasileña y preparó una espectacular propuesta matrimonial. A través de redes sociales, la pareja compartió emocionada un clip del momento en el que el conductor se arrodilló y le pidió que fuera su esposa: “¿Te quieres casar conmigo? Nunca pensé que me iba a poner tan nervioso. Mi corazón latiendo a mil, feliz, enamorado y plenamente convencido de querer compartir mi vida a tu lado mi amor y construir esa familia que tanto soñamos los dos”, escribió el actor quien se dijo muy agradecido. Tras su compromiso, Adrián reconoce que ya han platicado sobre la fecha de la boda que, aunque todavía no eligen, ya saben en qué temporada será.

El comediante concedió una entrevista al programa Sale el Sol donde reveló cómo van los planes de su boda: “Queremos que sea el próximo año, todavía no hay una fecha fija, pero a mediados del otro año, ya que todo esté bien, ya que tengamos la vacuna, ya que todos estemos libres de Covid”, incluso, ya tienen en mente cómo visualizan su enlace: “Queremos una boda linda, una boda petit en la que estén la familia y amigos más cercanos”, detalló. En esta conversación, también recordó la emoción que sintió al momento de pedirle a Thuany que se convirtiera en su esposa: “Mi cara lo dijo todo, me moría de nervios, me dicen que parecía que a mí era a quien le estaban entregando el anillo”, comentó divertido.

El actor explicó que aunque ya existía un compromiso con su novia, quiso que la relación se formalizara antes del nacimiento de su hija: “Ya lo teníamos, pero había que hacerlo bien, yo creo que las cosas desde un inicio hay que hacerlas con unos buenos cimientos, con una buena semilla (…) qué más compromiso y qué más unión que la llegada de nuestro bebé, pero yo quería darle el anillo antes de que naciera mi bebé, que estamos ya a dos semanas de que nazca. Para hacerlo más bonito, construir en roca lo que tenemos. No podemos estar más que bendecidos”. Resaltó el hecho de haber podido plasmar en video este entrañable momento: “Por más que se pueda plantear algo, un detalle, una sorpresa; creo que lo lindo del video es que, independientemente que quedó todo hermoso, las velas, las luces, el lugar, creo que lo lindo fueron las reacciones de los dos, eso no se puede planear, no se puede preparar”.

Adrián hizo un balance de los últimos meses en su vida y se mostró gratamente sorprendido por el vuelco que experimentó: “De dos años para acá mi vida dio un giro de 360 grados y yo me siento más que afortunado y bendecido con esta segunda oportunidad, porque así lo veo yo, después de estar tan delicado de salud y ahora mira, pura bendición”. Desde junio pasado que dio a conocer la noticia del embarazo de su novia, ya tenía muy claro que quería llegar con Thuany al altar y así respondió, en una entrevista para el programa Hoy, sobre la posibilidad de una boda: “Yo creo que sí, por supuesto, es que tiene que pasar, me encantaría”, dijo en aquella ocasión.

Listo para ser papá nuevamente

Antes de que se enfoquen en los planes de boda, Thuany y Adrián están en plena cuenta regresiva para conocer a su bebé, quien pude nacer en cualquier momento: “Ya estamos con la maleta lista, ya hasta con la sillita de la bebé en la camioneta porque ya me dijeron que hay que sacarla a fuerza en sillita cuando salga del hospital, entonces, la sillita especial con toda la seguridad”. Se dijo listo para volver a experimentar la paternidad, un papel en el que debutó hace mucho tiempo: “17 años, Gael tiene 17 años. Yo creo que ahora en esta etapa, con más madurez, con más conciencia de vida creo que se va a disfrutar diferente, entonces, ¿qué te puedo decir?, no sé si para no dormir, pero la emoción te hace que te despiertes por muy cansado que estés, yo creo que yo ya deseo a mi bebé, sobre todo que es niña, porque yo quería niña, ella quería niña, mi hijo quería niña, todos queríamos niña y se nos hizo”, finalizó.