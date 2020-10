Eugenio Derbez sobre el divorcio de Aislinn Derbez: ‘No fue ella quien tomó la decisión’

Cuando se estrenó De Viaje con los Derbez, el reality que el clan filmó durante sus vacaciones por Marruecos, quedó al descubierto la estrecha relación que Eugenio Derbez tiene con sus cuatro hijos, en especial, con su primogénita, Aislinn Derbez, con quien es muy cercano, tal como lo mostraron recientemente en uno de los capítulos de La magia del caos, el podcast de la actriz. Aunque el cineasta siempre se ha mantenido muy al margen de las decisiones de sus hijos, como pocas veces, habló públicamente de la separación de Aislinn y Mauricio Ochmann. Durante una entrevista con el programa Suelta la Sopa dejó entrever que su hija no fue quien decidió terminar con el matrimonio.

Sincero, Eugenio aseguró que, aunque no estaba en los planes de Aislinn regresar a la soltería, tomó muy bien esta decisión y ahora se encuentra en un mejor momento en su vida: “Pasó por esta etapa dolorosa porque ella no quería terminar con la relación, no fue ella quien tomó la decisión, pero dijo, ‘ok, la respeto’ y ha trabajado mucho en ella. Hoy en día la veo muy contenta, muy feliz”, explicó. Eugenio reconoció que los problemas entre su hija y el actor pudieron haber comenzado durante las grabaciones de la serie familiar: “Ya que estábamos ahí y que empecé a ver que era mucho más invasivo de lo que esperábamos fue muy fuerte. Fue muy buena experiencia, muy dura para toda la familia, trajo algunas consecuencias de ahí creo que empezó, de alguna manera, el deterioro en la relación de Aislinn y con Mau”.

Eugenio narró que ha hablado con Aislinn sobre el impacto que pudo tener el viaje en su matrimonio: “Lo hemos platicado y justo fue un tema que tocamos el otro día le dije, a mi hija: ‘¿tú crees qué, si no hubiéramos hecho la serie, no hubiera pasado nada?’ y me dijo, ‘fíjate que yo creo que la serie fue un catalizador, o sea, creo que sí nos hubiéramos acabado separados, tarde que temprano, fue algo que aceleró el proceso de una manera impresionante’. Yo siempre tuve dudas de si había hecho bien o había hecho mal con este viaje, pero a final de cuentas, creo que fue una buena idea y lo que tenía que suceder en cinco años, quizá, sucedió en uno”, explicó. Derbez aseguró que, durante su estancia en Marruecos, sí sintió un cambio de ánimo en su primogénita: “Yo en el viaje se lo dije: ‘tú eras otras personas, no eras la niña simpática, ligera, espiritual, tranquila’. Mi hija era paz y amor”.

Aislinn, la sorpresa más especial en la vida de Eugenio

La conexión que existe entre Eugenio y su hija tiene un por qué y fue la misma Aislinn quien explicó de dónde viene ese amor incondicional, durante esta entrevista con su papá, en ella reveló que Derbez no tenía intención de tener hijos, así que cuando se enteró de que venía en camino fue una sorpresa que, muy pronto, lo hizo cambiar de opinión respecto a la paternidad: “En cuanto llegaste todo cambió, de hecho, en mi película No se Aceptan Devoluciones, la frase que viene acompañada con el título de ‘eres lo mejor que no quería que me pasara’, esa frase es mía y esa frase la hice basada en ti. Eso fuiste, lo mejor que no quería que me pasara y hasta la fecha sigues siendo lo mejor que no quería que me pasara”, le confesó el cineasta.

Pero Aislinn no sólo llegó a despertar el instinto paternal en Eugenio, también se convirtió en su gran maestra: “Tú llegaste a mi vida a enseñarme una cantidad de cosas, y abrirme una cantidad de puertas y oportunidades, has sido mi maestra más grande que he tenido en la vida”, le confesó Eugenio. Pero Aislinn no sólo se ha convertido en la consejera de su papá, también ha sido una gran compañera y amiga para Alessandra Rosaldo quien, durante un video en su canal de Youtube, le dijo: “Te lo voy a agradecer eternamente porque tú has sido nuestra maestra en muchos momentos de nuestras vidas, has sido nuestra guía y has sido también quien nos ha jalado las orejas, quien nos ha aplaudido cuando lo hacemos bien, pero siempre has estado ahí”, le dijo entre lágrimas la vocalista de Sentidos Opuestos.