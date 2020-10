Sincera, Adamari López revela los detalles de cómo se dio su veto en Televisa

Años atrás, en la década de los 90, Adamari López viajó de su natal Puerto Rico a México con la finalidad de hacer realidad uno de sus más grandes sueños, incursionar en una telenovela. De hecho, fue tal su empeño por lograrlo, que quedó seleccionada para formar parte de la historia titulada, Pueblo Chico Infierno Grande, en la que interpretaría el papel de Verónica Castro de joven. De inmediato, la actriz comenzó a preparase sin imaginar que, de un día para otro, se vería impedida de consolidar esa participación, luego de que Televisa tomara la decisión a raíz de un evento que ella misma ha explicado. Tan sincera como suele ser, la presentadora revivió aquellos instantes, orgullosa de los aprendizajes que su carrera le ha dado y enteramente motivada por el rumbo que ha tomado su vida en estos momentos, en los que además tiene la dicha de disfrutar de su familia.

Como pocas veces, Adamari habló de ese episodio de su juventud que hoy recuerda con claridad, mismo que le permitió cobrar mayor conciencia de que aun siendo extranjera, iba a ser capaz de alcanzar cualquiera de sus propósitos. “Hice casting con Aracely Arámbula y con Irán Castillo, que eran dos de las figuras que ya estaban cotizando en México, egresadas del CEA, que tenían como ese aval o esa importancia dentro de la misma empresa, que entendería yo que iban a tener más impacto que yo, o que las iban a mirar más a ellas porque ellas eran egresadas del CEA, locales mexicanas. No me conocían, yo no había hecho nunca fotos, yo no tenía nada mío que no fuera su palabra…”, dijo en entrevista con el publirrelacionista Joe Bonilla.

Tras confirmarle que el papel era suyo, Adamari reveló que puso manos a la obra para dar lo mejor de sí misma, a la par de que en Televisa se inició con el proceso para formalizar el acuerdo. “Realmente a mí me dieron el papel, se llamaba Pueblo Chico Infierno Grande, y yo llegué a tomar clases en el CEA, empecé las clases de capacitación para suavizar mi acento puertorriqueño y neutralizarlo, me hicieron un cambio de imagen… Yo llegué ahí, hice mi prueba como había ido, con todas las cosas que me pusieron a hacer, entonces me dijeron que les gustaba, estaban empezando a hacer entonces como el trámite, porque entendían que el papel era mío…”.

Sin embargo, todo cambió de manera repentina, cuando en Televisa se percataron de que uno de sus anteriores proyectos televisivos estaba siendo transmitido en la televisora de la competencia. “No me acuerdo si fue como quizás al final de esa semana que ya estaba empezando a tomar clases que me llamaron para decirme que si yo había hecho un proyecto dramático que se estaba pasando en la televisora de la competencia, en ese momento era TV Azteca. Yo había hecho una telenovela en Puerto Rico, que creo que era Señora Tentación… eso se dieron cuenta cuando ya mi trámite de hacerme mi contrato estaba en proceso…”, reveló, confirmando así el veto que la televisora le impuso. En su momento, Adamari habló a corazón abierto sobre el tema en uno de sus libros, palabras que en esta ocasión fueron retomadas por People. “Al darse cuenta de ese conflicto de intereses me pidieron que me retirara de inmediato del canal y le dieron el papel a Aracely Arámbula…”, se puede leer en las páginas su publicación, en la que la actriz dio testimonio de ese proceso.

El fin de su veto

Afortunadamente todo cambió con el paso del tiempo, y finalmente la hoy presentadora del matutino Un Nuevo Día pudo quedar seleccionada para formar parte de los talentos de Televisa, según contó la boricua en su charla con Bonilla. “Hicieron como una reestructura en la empresa, y quitaron los vetos de gente que a lo mejor pensaron que no volverían a insistir o a trabajar, el mío fue uno de ellos… me volvieron a dar la oportunidad de hacer un casting y me volví a quedar y me quedé con el papel…”, dijo, recordando así ese periodo en que logró ganarse el cariño y la aceptación del público mexicano, que hasta el momento continúa brindándole su apoyo.

