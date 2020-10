Más enamorados que nunca, Jacky Bracamontes y Martín Fuentes cumplen 9 años de matrimonio

Este 1 de octubre, el hogar de Jacky Bracamontes y Martín Fuentes se viste de fiesta por el noveno aniversario de bodas del matrimonio. Como cada año, desde anoche, la conductora comenzó a compartir en su cuenta de Instagram videos que sus fans le enviaron del día en que se convirtió en la señora de Fuentes, evento que atesora en su memoria y que ahora puede compartir con sus cinco hijas. En complicidad de sus seguidores, la tapatía comenzó una cuenta regresiva virtual para este festejo que, este año, por motivos de trabajo del piloto, pasarán separados físicamente, pero más unidos que nunca en redes sociales, donde se han dedicado románticos mensajes acompañados de fotos y clips de su enlace, realizado en Guadalajara en 2011, una fecha que los novios compartieron en exclusiva con ¡HOLA!

A casi una década de haberle dado el “sí acepto” a Martín, Jacky le escribió una felicitación en la que demuestra que está tan enamorada como el primer día: “9 años y contando... Por muchos momentos más de risas y complicidad. Es hermoso recordar uno de los momentos más felices de nuestras vidas. ¡Felicidades, amor @mft07! Te amo”, se lee como descripción de un álbum de dos fotos inéditas de su boda, día en el que la novia confió en el diseñador Nicolás Felizola para que le confeccionara su vestido. En el reportaje de su boda, la conductora confesó a nuestras páginas que había elegido al hombre ideal: “Mi máximo sueño ha sido llegar al altar con el amor de mi vida”.

Como Jacky, Martín comenzó el festejo de aniversario desde anoche que compartió en sus historias un video que publicó en esta red social un club de fans de su esposa, sobre el que escribió: “Mañana 9 años, ¡qué rápido! y 5 hermosas princesas”. El piloto continuó posteando clips de su boda, incluido, el baile de novios, uno de los momentos más emotivos de la recepción. Gracias a su actividad en redes sociales, Fuentes dio a conocer que, debido a una carrera que tiene el fin de semana tuvo que viajar a Indianápolis, situación por la cual no pasará este aniversario con Jacky. Por fortuna, gracias a la tecnología, la pareja se ha volcado en sus perfiles de Instagram para gritarle su amor al mundo.

Maki, la Cupido de Jacky y Martín

En 2017, Jacky Bracamontes reveló en una entrevista para el programa Suelta la Sopa que su amiga, la también actriz Maki, fue quien le presentó a Martín, por lo que es la Cupido en esta historia de amor: “Tuve la fortuna de que mi adorada Maki pensará en Martín (…) un día estábamos desayunando y me dice: ‘Ya sé a quién te voy a presentar, ¿conoces a Martín Fuentes?’. Lo vi y me encantó, yo iba caminando con Maki, lo vi y dije: 'sí, o sea, de que me gusta, sí'. Lo que sí te digo es que Martín andaba en otra onda, yo le dije, es que yo no soy así y él me dijo: ‘Ok, yo le bajo, pero tu acelérale tantito’, es que yo nunca he sido fiestera y dicen que los polos opuestos se atraen y nosotros somos totalmente opuestos”, contó en aquella plática.

Fue tal la atracción que sintió por Martín que, para su primera cita, recurrió a una gran producción para conquistarlo, según contó en un programa de Netas Divinas: “Así me pasó con Martín, había visto una foto, pero cuando lo vi físicamente por primera vez me encantó, me fascinó, algo que no me había pasado en mucho tiempo, yo dije: ‘¡wow!’. Le di llamado a profesionales, yo dije, si quiere conocer a la de la tele, va a conocer a la de la tele. Fueron a mi casa a maquillarme y peinarme para mi cita al cine, ¿tú crees que iba a ir de colita de caballo sin maquillaje?, no, no, fui en producción y sí le gusté, así que valió la pena”, recordó divertida sobre su primer encuentro con su esposo.