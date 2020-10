¿Qué respondió Ester Expósito cuando le preguntaron por Alex Speitzer?

El amor es una de las cosas que no se pueden ocultar, al menos no por mucho tiempo, eso lo saben bien Ester Expósito y Alex Speitzer. Antes de ser la pareja del momento fueron dos compañeros que compartieron su talento en una misma producción, sin embargo, la buena química saltó fuera de los sets. Luego de un discreto coqueteo en redes sociales la estrella española y el galán mexicano terminaron por confirmar su noviazgo, y desde entonces se les ha visto en más de una ocasión derrochando miel y disfrutando el tiempo juntos. Y aunque ahora no temen mostrar su amor en público, e incluso han asistido juntos a algunos eventos, estos enamorados aún son reservados cuando se les pregunta por su relación, por lo menos ese fue el casi de la protagonista de Élite cuando recientemente le preguntaron por su pareja.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Hace unos días, Alex y Ester arrasaron al asistir al famoso Festival de Cine de San Sebastián. Enfundados en los más estilosos atuendos, los intérpretes se dejaron ver nuevamente juntos. La prensa no perdió la oportunidad de captar a la pareja de moda, y en una oportunidad abordó a la actriz, quien con toda sencillez los atendió. “Te vemos muy bien acompañada de tu chico”, le comentó una reportera de la agencia española de noticias Gtres. La intérprete de La Marquesita no dudó en responder, aunque de manera muy reservada e incluso un poco escueta, eso sí, siempre cordial y respetuosa. “Bueno sí, muy bien acompañada. Tengo mucha suerte, gracias”, fueron las únicas palabras de la intérprete antes de alejarse de la cámara.

VER GALERÍA

Seguramente muchos de los fans de Ester hubieran esperado que explayara al hablar de su noviazgo con el actor mexicano, sin embargo, ella prefirió no hacerlo. Es imposible saber las razones por las cuales ella quiso ser reservada sobre el tema, no obstante, no sería la primera actriz que en sus encuentros con los medos elige darle un mayor peso a sus proyectos profesionales que a su vida personal. Otro de los aspectos que llamaron la atención en la breve entrevista, y que bien puedo incomodar a la guapa intérprete, fue el clima que predominó en algunos momentos al cierre del festival, pues los fuertes vientos le jugaban una broma a la actriz, alborotando la perfecta cola de caballo que lució en el evento.

VER GALERÍA

A principios del pasado mes de septiembre, Ester y Alex asistieron a su primer evento público como pareja: el Festival Internacional de Cine de Venecia. Entre sus espectaculares posados a su paso por la alfombra roja, también se colaron algunas fotos y videos más espontáneos de ambos, los cuales no dejaron espacio a dudas de la buena química que hay entre ellos y de lo bien que lucen juntos.

Una historia de amor que nació en los sets

Ester y Alex se conocieron a finales de 2019, cuando sus caminos se cruzaron en el set de filmación de la serie Alguien tiene que morir, dirigida por Manolo Caro. Las grabaciones de esta producción se llevaron a cabo en España, por lo que el actor mexicano tuvo que trasladarse a dicho país. Desde octubre del año pasado, los dos se habían dejado ver juntos con el resto del equipo. Las fotos de ambos empezaron a ser cada vez más frecuentes y aunque en la mayoría de ellas estaban junto a amigos, algunos fans notaron cierta química e interacción entre los dos, lo cual empezó a levantar sospechas. Finalmente, el actor mexicano terminó por confirmar lo suyo con la actriz el pasado mes de mayo, cuando compartió una romántica selfie de ambos con el mensaje: "Y es que te echo de menos". A esta publicación siguieron muchas más fotos y dedicatorias, las cuales en poco tiempo se encargaron de despejar cualquier duda sobre su relación amorosa.

VER GALERÍA