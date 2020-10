Con una tierna foto, Fernanda Castillo presume por primera vez su ‘baby bump’

Con la mirada que sólo una mujer que está a unos meses de convertirse en mamá puede lucir, Fernanda Castillo posó para una imagen en la que presumió por primera ocasión su baby bump. Orgullosa de sus nuevas curvas, esta mañana, la actriz compartió con sus más de 5 millones de seguidores en Instagram una entrañable imagen que se convierte en la primera donde su feliz estado es evidente. La protagonista de Enemigo Íntimo acompañó esta instantánea de un mensaje que le dedicó a su bebé: “Tu y yo. Esta frase nunca tuvo tanto sentido”. Hace apenas unos días, Fernanda Castillo y Erik Hayser compartieron con sus seguidores que tendrán un niño, noticia que dieron a conocer a través de esta misma red social donde, en mayo pasado, compartieron la primicia de su compromiso luego de cinco años de noviazgo.

La publicación de Fernanda provocó la emoción de más de 170 mil de sus seguidores, entre ellos, su mejor amiga, Angelique Boyer, quien está viviendo este embarazo muy cerca de Castillo: “¡Wow! Qué hermosísima, qué belleza verte así”, escribió la protagonista de Imperio de Mentiras en uno de los cientos de comentarios que recibió la actriz por esta entrañable foto. Siguiendo los pasos de Fernanda, Erik compartió una foto con la actriz en la que aparece acariciándole la pancita: “Si busco la definición de amor infinito, en mi diccionario, esta foto es el resultado”, escribió el actor. Fue el pasado 21 de agosto cuando, Fernanda y Erik, utilizaron sus redes sociales para gritarle al mundo que estaban en la espera de su primer hijo, para tan importante anuncio, la pareja compartió una foto en la que aparece abrazada, mientras la actriz sostiene el ultrasonido de su bebé.

Aunque no han dado declaraciones sobre la dulce espera, de lo que Hayser sí dio detalles, durante una entrevista virtual realizada hace unos meses, fue del compromiso con Fernanda, que ocurrió durante la contingencia sanitaria: “Llegó en el mejor momento, yo creo que los tiempos siempre son perfectos y llega en un gran momento donde nos hemos podido estar juntos y disfrutarlos el uno al otro. La verdad es que tenemos un compromiso de vida desde que comenzamos esta relación y el anillo, para mí, materializa este compromiso. Como soy un tipo chapado a la antigua quería poder materializar todo eso que siento”, declaró Erik al programa Sale el Sol.

La maternidad, un sueño que quiso cumplir con Erik

Hace un año, Fernanda Castillo reveló sus ganas de convertirse en mamá durante su visita al programa Netas Divinas donde aseguró que era un sueño que sí quería cumplir: “Yo sí, sí es un plan que tengo, de verdad me ha costado encontrar el momento adecuado, aunque creo que nunca es el momento adecuado. A mí me tocó que como la abundancia en mi carrera de poder elegir proyectos me llegara muy tarde, me llegara a los 30 años; a los 20, me la pasé picando piedra, ahora, me la he pasado los últimos años haciendo eso, tratando de crecer como ser humano y realizarme como mujer y no tener la deuda con mis hijos, cuando lleguen, pero sí es algo que quiero. Todo el mundo me ha dicho: ‘No te lo puedes perder’”, explicó.

En aquella conversación, la actriz aseguró que una de las principales razones por las que quería convertirse en madre era porque había encontrado al hombre correcto, pues desde que comenzó su relación con Erik Hayser supo que sería el padre de sus hijos: “Yo pienso en esta posibilidad de ser madre, porque tengo un hombre maravilloso al lado (…) me da la sensación que, es una parte padre de compartir con alguien a quien amas. En este momento tiene que ver más con formar una familia con alguien especial”, comentó.