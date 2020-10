Paty Manterola aclara los rumores sobre su salud

Hace un par de semanas, luego de la repentina muerte de su exesposo, Javier Ortiz, Paty Manterola lanzó el tema Canción pa’ levantarte, material con el que a través de la música quiso compartir un mensaje de optimismo con sus fans. Durante la promoción de este sencillo, la cantante estuvo hablando con la prensa con quien, por respeto, no quiso tocar el tema del fallecimiento del exGaribaldi; sin embargo, sí platicó sobre los episodios de depresión que ella ha sufrido debido a un problema hormonal que le fue diagnosticado recientemente. Tras notar que algunos medios de comunicación malentendieron sus declaraciones y utilizaron la palabra “depresión” para titular varias notas sobre ella, Manterola decidió aclarar la situación, a través de un comunicado, en el que explicó a detalle su situación de salud.

En el documento firmado por Paty, la cantante escribió: “Como ya les he comentado en algunas entrevistas, lo que me diagnosticaron a principios de año, fue un desbalance hormonal; la acusa o el tiempo que lo he tenido, lo desconocemos a ciencia cierta, pudo haber sido reciente o toda mi vida, pero gracias a Dios, no me ha causado ningún problema grave más que ciertos síntomas difíciles y que, repito, surgen en los días previos a mis periodos y que pudieran parecer ‘normales’; como algunas migrañas, periodos irregulares, levantarme varias veces a media noche sin poder regresar a dormir y algunos episodios comúnmente llamados ‘episodios de depresión’, entre otros, y que se intensificaban en momentos difíciles, como el fallecimiento de mi papi, el año pasado”.

Una vez revelado su diagnóstico, la cantante aseguró que ella no es una paciente con depresión y explicó por qué: “Así que me gustaría aclararle a algunos medios que han utilizado este síntoma en específico como titular que, como les dije, NO PADEZCO DE DEPRESIÓN, no fue ese mi diagnóstico y no estoy tomando medicamentos para ello. Por el momento, estoy en un tratamiento natural para balancear mis hormonas y esto, por consecuencia, me ayuda a quitar los síntomas, además estoy adoptando nuevos hábitos saludables; como siempre, les estaré compartiendo todo esto en mis redes para aquellas personas que les pueda ser de utilidad”.

Paty mostró su apoyo por las personas que sí están atravesando por una depresión: “Me gustaría decirles que, aunque yo no haya sido diagnosticada, no me aleja de sentir total empatía con todas las personas que lo han sido y/o que sufren de depresión, condición sumamente difícil, causada por muchos motivos y que desgraciadamente está en aumento en esta época tan difícil para muchos. Me gustaría enfatizar esto porque, independientemente de mi experiencia, siento que hoy más que nunca, sea cual sea la condición difícil que estamos pasando, tenemos que estar muy alertas, ayudarnos entre todos y enfocarnos en adoptar y compartir herramientas que, como seres humanos, nos ayudan a salir adelante y que afecten positivamente nuestras salud física, espiritual y mental”, se lee en la parte final documento.

Su adiós a Javier Ortiz

Tras darse a conocer la noticia del fallecimiento de Javier Ortiz, Paty recurrió a su cuenta de Instagram para dedicarle un mensaje de despedida y lo recordó con mucho cariño: “Siempre con tu corazón tan noble y sensible, con esas ganas de ayudar a quien te lo pidiera, con esos ojos tan cristalinos que no podían esconder tus sentimientos, con ese amor tan inmenso por tu hijo. Ya estás en los brazos de tu mami hermosa a quien extrañabas tanto. Desde aquí abrazo muy, muy fuerte a tu familia, Rafa, Olguita, Lety, Dany, Xavier Jr y a todos. Lo siento muchísimo. Buen viaje de regreso a casa querido Xavi”, escribió la cantante al lado de tres imágenes de Ortiz, con quien se casó en 1999, luego de 10 años de noviazgo que protagonizaron en el mejor momento de Garibaldi.