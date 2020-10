Salma Hayek y el gran cariño que le tiene a Bu, la hija de su gran amigo Alfonso Cuarón

Años antes de que Salma Hayek y Alfonso Cuarón se convirtieran en personalidades mundialmente reconocidas comenzó una entrañable amistad entre ellos que persiste hasta el día de hoy. Con el paso del tiempo, la actriz y el director han ido heredando el cariño que se tienen a la nueva generación y ahora sus hijos quienes son inseparables; para muestra, las publicaciones que Bu Cuarón, hija del creador de Roma, realiza en Instagram con Valentina Paloma, hija de la veracruzana. La cercanía de las familias es tal que, esta tarde, Salma Hayek le dedicó un cariñoso mensaje a Bu con motivo del National Love People Day (Día Nacional de dar amor a la gente) que acompañó de dos imágenes en las que se ve a la mexicana muy amorosa con la hija su paisano.

Salma publicó dos imágenes, una en la que se le ve dándole un beso en la mejilla a Bu y, otra, en la que aparecen posando para la cámara: “Amo a muchos animales y a mucha gente en el mundo, pero @BuCuaron, en este Día Nacional de dar amor a la gente, te mando extra amor a ti”, escribió la mexicana como descripción de este post que ha generado la reacción de más de 170 mil de sus seguidores, entre ellos, la propia Bu, quien le escribió en español: “Te quiero”. Aunque Hayek no especificó si estas imágenes eran actuales o del pasado, más tarde, la hija de Cuarón dejó ver en su perfil que fueron captadas hoy durante una reunión entre familias en la que también estuvieron presentes Alfonso y Olmo Cuarón.

Minutos después de publicación de Hakey, Bu tomó su cuenta para compartir una foto que acompañó de la palabra “familia” (también escrita en español) y en la que se ve al lado de su papá y su hermano; esta foto, la joven aparece luciendo la misma chaqueta con la que posó al lado de Salma. En la imagen, vemos a Alfonso Cuarón, en medio de sus hijos, abrazándolos, instantánea que refleja perfectamente el amor que el mexicano le profesa a sus hijos a quienes les dedicó todos sus logros que consiguió con el éxito de la cinta Roma, filme con el que se consagró como director y con el que se alzó con un Oscar: “Quiero agradecerle a mi familia a México (…) especialmente a Olmo, Jonás, Bu por ser la corriente que me mueve”, dijo aquella noche en la que estuvo acompañado de Bu y Olmo.

La gran amistad entre Salma y Cuarón

En 2019, cuando la cinta Roma se convirtió en el filme más reconocido del mundo, Salma y Alfonso protagonizaron un memorable instante durante la entrega de los Premios Bafta, en Londres, donde la veracruzana fue la encargada de entregar el reconocimiento en la categoría a Mejor Director, que ganó su compatriota, momento en el que no pudo evitar la emoción y gritó a todo pulmón: “¡Viva México!”. Al subir al escenario, Cuarón y Salma se abrazaron por un rato y luego él le pidió que permaneciera a su lado durante su discurso; después de un rato, Hayek le cedió total protagonismo al cineasta, quien hizo historia con esta película.

Pero Alfonso Cuarón no es el único gran amigo de Salma en el medio, ambos pertenecen al grupo de mexicanos destacados en el séptimo arte al que también pertenecen Guillermo del Toro, Alejandro González Iñárritu, Gael García y Diego Luna. Recordemos que en 2017, durante la edición número 70 del Festival de Cine de Cannes, Salma Hayek sorprendió a sus compatriotas con música de mariachi, un momento que le dio la vuelta al mundo: “De repente veo a 100 de las mentes más increíbles del cine, había de muchas generaciones y de distintos países, y me di cuenta que, de estas 100 personas de todo el mundo, por lo menos el 10% era latino; la mayoría mexicanos, y eran mis amigos, me sentí tan orgullosa”. Salma contó que, en complicidad de su esposo, consiguió que los músicos llegaran a la gala de esa noche: “No podemos llegar sin un mariachi (…) Pero, ¿dónde vas a conseguir un mariachi en Cannes?, no, tuvimos que volarlo de París, fue una producción. Mi esposo decía: ‘Oh Dios mío, estás loca’”, recordó la mexicana durante una entrevista en el show de Stephen Colbert.