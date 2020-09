Ana Brenda Contreras y el por qué no ha hecho telenovelas: 'Me cansé de que me dieran refritos' La actriz expresó bajo qué términos le gustaría retomar la actuación en algún proyecto

Con varios años de carrera, Ana Brenda Contreras se ha convertido en una de las actrices preferidas entre el público, aunque desde hace algún tiempo decidió hacer una pausa de su trabajo en la actuación. Sin embargo, no se aparta de sus fieles seguidores, a quienes a la par de poner al día sobre su vida a través de su canal de YouTube, ahora sorprenderá en su faceta como conductora, esto durante su próxima participación en el programa Tu Cara Me Suena. Al mismo tiempo, la intérprete continúa firme en su promesa de retomar su profesión como actriz, siempre y cuando surja un proyecto que sea de su interés, así lo reveló durante una reciente entrevista, en la que además expuso parte de los motivos por los cuales decidió darse un respiro de las telenovelas.

Esta vez, Ana Brenda conversó para el segmento virtual de Univision, el Break de las 7, en el que la presentadora Chiquinquirá Delgado le reveló los resultados de una encuesta que realizó entre los seguidores, quienes expresaron su deseo por ver nuevamente a la estrella interpretar algún papel. De inmediato, y al ser cuestionada sobre sus planes en esta faceta, respondió con firmeza, sin dudar en explicar el por qué en este instante no ha tomado la decisión de hacer alguna telenovela, aunque no es algo que descarte. “Actuación sí, la verdad claro que quiero. Telenovela, nunca digas de esta agua no beberé, pero si te soy honesta, tú lo sabes que has estado en un set de televisión, es muy demandante, y yo la verdad en este momento de mi vida no quisiera estar seis, nueve meses en un set de televisión por el momento…”.

Sin más rodeos, la protagonista de historias como Por Amar Sin Ley o Lo Imperdonable ahondó en sus palabras, destacando otro de los aspectos que la llevó en su momento a realizar un cambio de planes. “Me cansé un poquito de que me dieran puros refritos, si te soy honesta…”, agregó, para después detallar bajo qué circunstancias le gustaría volver a los sets de grabación. “Si llegara esa historia que no fuera un refrito, que fuera muy interesante, que fuera original y que fuera un poquito más corta, la verdad es que sí me encantaría…”, dijo tan transparente como suele ser, despejando de una vez por todas las dudas que existen entre sus fanáticos.

Eso sí, todo parece indicar que, en menos de lo esperado, Ana Brenda podría dar una sorpresa a los televidentes, pues en estos instantes incluso se encuentra analizando algunas ofertas. “Sí extraño el set, extraño a ese público que sé que me agarró mucho cariño por las telenovelas y es una etapa que disfruté mucho, pero por el momento estoy explorando otras. Son las ofertas de trabajo que tengo en este momento y son los proyectos que estoy viendo y valorando para hacer el próximo año, en general casi todo es serie, miniseries y cosas por el estilo, películas, cosas que no sea tanto tiempo ahí encerrada…”, aseguró.

Una ventana a su intimidad

Entre los diversos proyectos que la mantienen enteramente entusiasmada, Ana Brenda disfruta de mostrar al público un lado más personal a través de su canal de YouTube, en el que a la par de compartir consejos de belleza y algunas anécdotas de sus viajes, no ha dudado en abrir su corazón para confesar que, como muchas otras personas, también atravesó por un periodo de ansiedad y depresión. “Desde una edad muy joven empecé a sentir la presión que incluso yo misma me ponía, las situaciones que a veces no debería de vivir una chica de esa edad, una adolescente de 16 años… De alguna manera tuve que aprender a lidiar con situaciones de extremo estrés o situaciones límite. Aprendí como de alguna manera sin saberlo, sin darme cuenta, que las cosas que sentía, los sentimientos, las cosas que me pasaban, a no realizarlas, que no me cayera el 20, y ponerlos como en una cajita para después, porque tenía cosas qué hacer, porque estaba sola, entonces no podía caerme”, dijo hace algunas semanas.

