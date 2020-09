Buddy Valastro teme no poder volver a hornear tras su accidente

Lo que comenzó como un juego de bolos familiar ha escalado a niveles que los Valastro jamás imaginaron. Después del aparatoso accidente que sufrió Buddy Valastro, protagonista de Cake Boss, hace un par de semanas, cuando intentó arreglar la máquina del boliche que tiene en su residencia en Nueva Jersey; el pastelero, pone en duda su permanencia en el mundo de la repostería, luego de que el médico le revelara que su mano derecha sufrió un daño importante en tendones, nervios y músculos, por lo que su recuperación será una batalla cuesta arriba. Aunque se muestra muy optimista, reveló durante una entrevista para People (en la que estuvo acompañado de su esposo Lisa), que sí ha pensado en su retiro de la cocina, pues sabe perfectamente que sus manos son su principal herramienta de trabajo.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Desde que el representante de Buddy dio a conocer la noticia de su accidente, los fans del pastelero se alarmaron al conocer que había sido su mano derecha la involucrada en este incidente por el que tuvo que ser operado en dos ocasiones. Tras 10 temporadas haciendo “magia” con sus manos en Cake Boss, en pasteles espectaculares con los que ha complacido a los clientes más exigentes, el neoyorkino reconoce que no tiene claro si pueda volver a hornear: “Es información preliminar en este momento, pero dicen que definitivamente será un largo camino hacia la recuperación. Tengo algo con mis manos, si me cortan la mano con un papel me enfado. Las manos, para mí, son mi salvavidas de todo lo que hago. Y me pregunto: ‘¿alguna vez haré lo que solía hacer?’”, reconoció.

VER GALERÍA

Aunque él ha puesto en duda la continuidad de su carrera como repostero, su esposa Lisa reveló que es tan perseverante que está segura que, su retiro, no llegará pronto: “Horneará nuevamente, incluso si tiene que usar su mano izquierda. Créeme”. La esposa de Buddy reconoció la actitud de su marido quien, a pesar de lo sucedido, ha mantiene un buen ánimo: “Es un paciente excelente”, comentó su compañera de vida desde hace 18 años. Valastro contó que se someterá a fisioterapia para recuperar las funciones de la mano. También confesó que ha estado pensando mucho en cómo fue que se vio involucrado en este incidente: “Lo he repensado cientos de veces. Supongo que aparté la mirada y luego mi mano se vio inmovilizada. La varilla de metal atravesó el dedo medio y anular, estaba atrapado en la máquina”, recordó.

Su familia, su principal apoyo tras el accidente

Tras lo sucedido, Buddy se ha refugiado en el amor de su familia de la que ha revelado sentirse muy orgulloso, sobre todo, de sus hijos que presenciaron el accidente. Hace unas horas, el pastelero compartió en Instagram una imagen al lado de su clan que acompañó del texto: “Bendecido de tener a mi hermosa familia a mi lado y mi agradecido por todo el amor y apoyo de mi familia en las redes sociales. ¡Mi corazón está lleno! Gracias por la su oraciones y buenos deseos”. Durante una entrevista con TMZ, Valastro habló del gran papel que realizaron sus hijos: “Realmente estoy muy orgulloso de mis hijos y de mi cuñado que estuvieron ahí y realmente me ayudaron para liberarme. Los chicos consiguieron unos alicantes, sacaron un perno y cortaron la máquina”, explicó.

VER GALERÍA

Como parte de estas entrevistas que ha concedido Buddy, realizó una con su hijo Buddy Jr, quien habló de los momentos de estrés que se vivieron en casa el día del accidente: “Él es mi papá, sabía que tenía que hacer algo. Mi tía se estaba volviendo loca, la gente lloraba. Entonces, me dijo que agarrara la sierra y las herramientas. Así que corrí a buscarlos y lo saqué”. En ese sentido, ayer por la noche, Buddy le dedicó un cariñoso mensaje a su hijo por su cumpleaños donde enalteció su valentía: “¡Felices 16 a mi hijo @Buddyvalastrojr! Se siente como su hubieras nacido ayer. Ha sido maravillos verte crecer y convertirte en el joven que te estás perfilando a ser. Estoy especialmente agradecido por tu ingenio y compasión al estar a mi lado durante el accidente. Te debo una. ¡Feliz cumpleaños Bud! Te amamos y estamos ansiosos por ver lo que te depara el futuro”, escribió.