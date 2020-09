Ahora es el exesposo de Naya Rivera quien levanta la voz sobre las fotos con su excuñada

Después de que Nickayla Rivera tomara su cuenta de Instagram para hablar de las fotos y la cercana amistad que ha surgido con Ryan Dorsey, exesposo de su fallecida hermana Naya Rivera, el actor es ahora quien rompe el silencio. Todo comenzó cuando esta semana varios medios de comunicación publicaron unas imágenes de la mudanza que el exesposo y la hermana de la intérprete de Glee realizaron a una casa que alquilaron en North Hill, California, que será el nuevo hogar del pequeño Josey, el hijo que los actores procrearon durante su matrimonio. Además de la mudanza, se vio a Nickayla y a Ryan pasando tiempo libre juntos, situación con la que algunos tabloides comenzaron a especular; por la que ambos han hecho referencia en sus redes sociales a este tema donde también se ha involucrado a Josey quien, no sólo perdió a su madre en aquel trágico accidente en el lago Piru, sino también fue la última persona que la vio con vida.

Tras la ola de especulaciones y en medio del duelo que la familia sigue atravesando por la muerte de Naya, Ryan tomó su cuenta de Instagram para grabar un video en el que aclaró toda la situación. El actor se abrió tanto con sus seguidores y por un momento, no pudo contener las lágrimas al narrar lo difícil que ha sido para su hijo enfrentar la partida de su madre. Según comentó, fue Josey -quien la semana pasada cumplió 5 años- quien le pidió a su tía Nickayla que se mudara con ellos a esta propiedad que alquilan en el Valle de San Fernando: “Josey me preguntó si Titi podía vivir con nosotros: ‘Quiero que Titi viva con nosotros para siempre’, porque ahora ella es lo más parecido que tiene a su madre. Necesitaré mucha ayuda como padre soltero”, comentó visiblemente conmovido.

Como parte del duelo que está enfrentando desde la repentina muerte de la actriz, Ryan aseguró que se ha mantenido completamente alejado de las redes sociales; sin embargo, cuando este tema comenzó a tomar otro rumbo, supo que era tiempo de salir a aclarar lo que está ocurriendo: “Por lo general no leo los comentarios sobre mí porque sé que se pueden decir 50 cosas buenas y 5 negativas. De alguna manera, como humanos, esas 5 cosas negativas se nos quedan en la cabeza y nos preguntamos cómo la gente podría decir eso. Me llama mucho la atención que la gente tiene mucho qué decir y opinar sobre la trágica situación de una familia”.

El actor se mostró muy decepcionado de que, mientras los seres queridos de Naya intentan seguir adelante y crear un entorno familiar para Josey, en internet la información se desvirtué: “Seré honesto, probablemente leí alrededor de 10 y eso fue suficiente para saber que es por eso que no leo los comentarios. Hay personas que hacen juicios, hacen suposiciones y envían mensajes terribles deseando la muerte a extraños de los que, en realidad, no saben nada. Es realmente una locura, pero sólo diré un par de cosas al respecto”, comentó. Dorsey aseguró que no puede entender por qué ahora la familia de Naya es blanco de ataques: “Es realmente triste que este sea el mundo en el que vivimos, donde la gente creció pensando que está bien escupir odio en general, especialmente para hacer declaraciones sobre una familia que está lidiando con una tragedia”.

El actor hizo hincapié en la difícil situación por la que está atravesando su pequeño hijo quien, fue encontrado en el bote navegando a la deriva, tras la muerte de su mamá: “Ni siquiera puedo imaginar, cómo se sentirían como padres si su hijo pasara por algo así”. También hizo referencia a que está criando a Josey con valores y mucho amor para formar a un ser humano empático: “Es un alma dulce, inteligente y cariñosa que, a la edad de cinco años, tiene que crecer tan rápido sin su madre”. El actor reconoció que esta situación también lo ha afectado, pero está dispuesto a seguir adelante por su pequeño: “Probablemente he perdido poco más de 20 libras, realmente no duermo, estoy triste todos los días, me despierto, me voy a dormir triste todas las noches (…) pienso en la suerte que tengo de tener a mi madre que me ayuda y que está todavía con vida y pienso en cómo él no tendrá la misma oportunidad en el futuro”, comentó realmente afectado por la situación.