Demian Bichir desmiente que esté en cuarentena y que lo hayan bajado de un avión

Son contadas las ocasiones que Demian Bichir se toma el tiempo de desmentir información que la prensa publica sobre él. De hecho, es muy cuidadoso con las cosas que publica en sus redes sociales, donde no es tan activo como otros actores; sin embargo, en esta ocasión, consideró necesario hacer referencia a una nota del periódico Reforma que, según explicó, publicó una situación que jamás ocurrió, pues se dijo que el histrión había sido bajado de un avión y puesto en cuarentena en Los Ángeles. Con el objetivo de poner un alto a la propagación de fake news, el mexicano negó haber protagonizado un episodio así y hasta cuestionó al medio por imprimir información no verificada. En los últimos meses, han sido pocas las veces que se ha manifestado en esta red social donde, en abril pasado, honró la memoria de su esposa Stefanie Sherk a un año de su sensible fallecimiento. Recordemos que fue él quien confirmó, en 2018, la inesperada muerte de la actriz, con quien se casó en 2011.

Para esta reaparición en Instagram, Demian utilizó una imagen de la publicación del diario titulado: “Bajan del avión a Demian Bichir”, en la nota informativa, se asegura que el mexicano había intentando viajar a nuestro país para participar en el Festival de Cine de Guanajuato, donde promocionaría su película Danyka; sin embargo, las autoridades le habían impedido abordar la aeronave que lo trasladaría a México, además de asegurar que el actor fue puesto en cuarentena en su casa de Los Ángeles, debido a que los últimos meses ha estado viajando. Al leer esta publicación, el actor desmintió todo el relato y le hizo un cuestionamiento al medio mexicano.

Como parte de este post, Demian escribió: “¿Qué ganará @reforma publicando mentiras? Especialmente cuando se venden como prensa veraz. Así́ lo dice su página: ‘Ofrecemos información puntual, exclusiva y verificada”, se lee en la primera parte del mensaje del actor quien aseguró que, por el momento, no tiene intención de visitar nuestro país, ni ningún otro lado: “No he viajado en mucho tiempo, ni tengo planes para viajar. Los tiempos cambian en México y, el mundo, pero hay cosas que siguen igual”, escribió el histrión en español y en inglés, provocando la reacción de varios de sus seguidores que, a pesar de no ser tan activo en redes sociales, lo siguen y están al pendiente de él.

Un año muy difícil para Demian

En abril de 2019, Demian Bichir recurrió a su cuenta de Instagram para confirmar el sensible fallecimiento de su esposa Stefanie. Debido a las circunstancias en que ocurrió la muerte, el actor tuvo que hacer frente a las especulaciones y tocar, de frente, el tema: “Cuando una persona fallece en un hospital en E.U., las posibilidades de que se convierta en un caso para el médico forense son prácticamente un hecho. Entonces se lleva a cabo una investigación forense para determinar las causas del deceso y establecerlas así en el certificado de defunción. Esta información es de dominio público. El Medical Examiner-Coroner del condado de Los Ángeles, ha completado la investigación relacionada con la muerte de mi esposa y la ha hecho pública. Es con valentía, dignidad y amor por nuestra amada Stefanie que confirmamos dicha información. Teníamos la esperanza de contar con tiempo suficiente para sanar y continuar nuestro duelo antes de hablar de este tema que afecta a tantas personas en todo el mundo”, escribió en aquella ocasión luego de que se hiciera pública que las causas de la muerte fue un suicidio.

Debido a que tuvo que enfrentar el duelo de una manera muy pública, el actor se abrió con sus seguidores y habló de la depresión, enfermedad que le arrebató la vida a su esposa: “Esta es una aflicción muy seria y en muchos casos como ahora, invisible, que arrincona a los seres humanos en un lugar terriblemente oscuro. La depresión ha cobrado las vidas de mucha gente hermosa, maravillosa y talentosa como mi amada esposa, Stefanie. La pesadilla por la que hemos atravesado en los últimos días sólo podrá aliviarse si tenemos éxito en convertir nuestro dolor y pesar en un mensaje que despierte aún más la conciencia sobre este tema, en el mundo entero, para con suerte, poder salvar otras vidas”, publicó en medio de su dolor.