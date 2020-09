¿Lista para su boda? Desde Nueva York, Irina Baeva responde

Mientras Irina Baeva hace sus sueños realidad por la ciudad de Nueva York, sus fanáticos continúan preguntándose si entre los planes de la guapa actriz también existe la posibilidad de celebrar una próxima boda. La interrogante surge a tan solo unos días de que ella y Gabriel Soto se enviaran lindos mensajes a través de las redes sociales, un detalle que hizo evidente el gran cariño que los mantiene unidos aun estando en la distancia. Y claro, fue a través de las cámaras del programa televisivo Hoy que la estrella de telenovelas despejó todas las dudas, al mismo tiempo en que compartió un poco de su experiencia por la Gran Manzana, y del incidente que tuvo recientemente con un paparazzi.

De lo más amable, Irina concedió una entrevista en la que se dejó ver muy emocionada y dispuesta a revelar si ya está lista para celebrar una boda con Gabriel, a lo que respondió solo como ella sabe hacerlo. “¡En exclusiva! Anuncio en Hoy que aún no hay fecha de boda…”, dijo la estrella regalando una gran sonrisa a la cámara, para después ahondar en sus palabras. “No sé, es lo mismo, para todo hay momentos y si en algún momento de la vida se da, padrísimo, y voy a ser la más feliz, más adelante que la vida me sorprenda. La verdad es que estamos muy contentos…”, explicó, poniendo fin a la incertidumbre de una vez por todas, y reiterando el gran cariño que tiene por su novio, con quien se mantiene en constante comunicación.

Entre otras cosas, la protagonista de telenovelas como Soltero Con Hijas o El Dragón, se sinceró sobre algunas de las pláticas que mantiene con Gabriel, a quien le ha hecho una importante confesión, pues como bien hemos sabido gracias a sus redes sociales, uno de sus sitios favoritos en Nueva York es sin duda Central Park. “Este es mi crush (Central Park), le dije a Gabriel, ‘mi amor, te estoy siendo infiel con Central Park…”, dijo entre risas de lo más simpática durante la charla, en la que además expuso cómo se siente al hacer realidad uno de sus más grandes sueños, mientras permanece enfocada en estudiar actuación, baile e inglés. “Yo más que feliz, más que emocionada. Estoy viviendo mi sueño, literalmente es la ciudad de mis sueños, me encanta estar aquí, lo disfruto muchísimo…”, agregó.

Su incidente con un paparazzi

En días pasados, Irina publicó una serie de videos en sus historias de Instagram, en los que expuso la persecución de la que fue objeto por parte de un reportero, que se acreditó como integrante del equipo del programa de Telemundo, Suelta La Sopa. Por supuesto, la estrella de origen ruso se refirió al incidente, expresando los motivos de la molestia que eso originó en ella. “Una persona que quién sabe, sin ningún tipo de credencial, tratando de cerrarme el paso, de perseguirme, de hacerme preguntas. Para todo hay momentos, no hay que invadir la privacidad de nadie, nosotros estamos haciendo aquí esta entrevista. El problema no es precisamente la entrevista, sino la manera de la que el señor trató de conseguirla…”, dijo a las cámaras de Hoy.

Afortunadamente, la situación no pasó a mayores, pues de acuerdo con Irina hubo varias personas que al presenciar tales acontecimientos, actuaron de manera inmediata para brindarle apoyo. “Finalmente la gente tuvo que pararse y preguntar si todo estaba bien, porque de plano me estaba acosando y no me dejaba pasar, tuvimos que literal hablar a la policía. Si yo quiero platicar sobre mi estancia en Nueva York y yo quiero contar qué es lo que estoy haciendo aquí, por eso se hacen este tipo de entrevistas…”, comentó.

