Sincero, Mark Tacher confiesa si aún cree en el amor

La vida sentimental de Mark Tacher sigue despertando interés entre sus fanáticos, sobre todo tras la cercanía que últimamente ha tenido con una de sus ex, la actriz Cecilia Galliano. Y aunque por ahora el actor disfruta al máximo de su soltería, tiene una firme y clara respuesta sobre los temas ligados al corazón, más allá de las situaciones por las que ha atravesado a lo largo de los últimos meses, como la separación de su entonces pareja, la actriz Cynthia Alesco, en junio de 2019. Ante ese panorama, el galán de telenovelas se ha expresado con toda sinceridad para responder frente las cámaras a una importante pregunta, ¿cree todavía en el amor?, cuestionamiento que sin duda puso fin a una de las mayores incertidumbres.

Sin más rodeos, Tacher habló sobre el tema, visiblemente tranquilo y tan amable como suele ser con la prensa. “Siempre (creo en el amor). El amor existe y hay que vivirlo y si duele, es porque es real, entonces está bien…”, explicó durante una entrevista concedida al programa televisivo Hoy, ahondando en la importancia que tiene experimentar este sentimiento universal. “Ustedes vivan el amor. El amor me parece que es algo esencial en el ser humano…”, dijo el intérprete, quien en otras ocasiones ha afirmado que su corazón se encuentra increíble en estos momentos, en los que la felicidad es constante, al mismo tiempo que permanece enfocado en sus múltiples proyectos profesionales.

Recordemos que en junio de 2020, al cumplirse un año de esa sonada ruptura amorosa con Cynthia, Mark platicó con en el programa La Hora ¡HOLA!, transmitido en ¡HOLA! TV, espacio en el que abordó la postura que ambos asumieron en su momento y siempre guiados por la madurez. “La verdad que todo está bien, todo está en orden. Fue una decisión que tomamos, primeramente pues porque ya la relación no estaba yendo por el camino que queríamos y pues decidimos eso. Fue una decisión que se tomó así. Creo que hay que entender que cuando una relación se termina pues sí…”, dijo el actor, reservándose más detalles en torno a esa situación que ha preferido llevar alejada de los medios.

Aclara todo sobre Cecilia Galliano

Recientemente, Mark ha estado muy enfocado en su actual proyecto llamado Inside Tacherman, un programa que se transmite por Facebook y que lanzó durante el confinamiento. Debido a ello, se ha dado una cercanía con su ex Cecilia Galiano, lo cual ha despertado todo tipo de rumores, entre ellos el que apunta a una posible reconciliación entre los dos. “No…eso ya se hizo un chisme grande alrededor, de que Ceci vio un show que yo estaba haciendo por internet, por Facebook, y estaba transmitiendo por toda esta pandemia, y de repente pues obviamente ella lo vio, me echó un fon y me dijo ‘¿cómo lo estás haciendo?’, le expliqué, ella lo vio, vino a la casa y ya…”, comentó para el programa Hoy.

En esa ocasión, Tacher también reiteró cuál es la manera de pensar que él y Cecilia tienen de su actual convivencia, -y la cual retomaron a raíz de la pandemia-, algo que ha sido favorable para ambos a lo largo de todo este tiempo, en que las vidas de cada uno tomaron rumbos distintos. “Ella llegó y yo ya entendimos que somos amigos, que es mucho mejor ser amigos. Pero bueno, pues obviamente el chisme estaba a la vuelta de la esquina…”, dijo de lo más amable a las cámaras del matutino, siempre dispuesto a aclarar todas las situaciones que suelen comentarse sobre su vida personal, eso sí, siempre manteniendo la discreción.

