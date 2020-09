La hermana de Naya Rivera reacciona a las fotos con el exesposo de la fallecida actriz

Después de que salieran a la luz imágenes de la estrecha amistad que ha surgido entre Ryan Dorsey, ex esposo de la fallecida Naya Rivera, y la hermana de la actriz, Nickayla Rivera, la modelo reaccionó a los comentarios que se generaron en torno a la cercanía con el exesposo de la intérprete de Glee. A través de un mensaje en Instagram, la hermana de la actriz dejó claro que este acercamiento es exclusivamente por el bien del niño quien, lamentablemente, fue la última persona que vio con vida a Naya. Recordemos que, luego de poner al pequeño a salvo en el bote, la actriz no puedo salir a la superficie del lago Piru, donde madre e hijo, disfrutaban de una tarde en contacto con la naturaleza; en ese momento, la actriz fue reportada como desaparecida, días después, confirmaron su muerte por ahogamiento.

Tras el revuelo que provocó la cercanía entre Nickayla, de 25 años, y Ryan, 37, la joven escribió en una historia en Instagram: “En el momento más oscuro de mi vida, lo único que importa son mis amigos y mi familia. Sin embargo, aparecí por mi sobrino. No puedo presentarme por mí misma. No estoy muy preocupada por cómo se ven las cosas, porque nadie puede entender cada agonizante momento que soportamos. Eso es lo más importante. He aprendido a mostrar compasión, no a juzgar a los demás y a nunca dar por sentado un momento de la vida. Espero que todos puedan hacer lo mismo”, escribió en esta red social, haciendo referencia al apoyo que le da a su excuñado con el cuidado del niño.

Cuando las autoridades confirmaron la sensible muerte de la actriz, su hermana fue de las primeras en compartir en redes sociales un lindo mensaje con el que honró su memoria: “Hermana. No tengo palabras para describir mi amor por ti. Estando cerca o a kilómetros de distancia, nuestra conexión es infinita. Nuestro vínculo es inquebrantable. Éramos completamente opuestas, pero al mismo tiempo muy parecidas. El yin para mi yang. Nunca podría imaginar que, al perderte, encontraría tanto de ti en mí misma. Nunca he conocido una vida sin ti y aún me cuesta imaginarlo. Mi mundo está al revés. A pesar de todo, todo lo que fuimos permanece. Siempre te miraré con los mismos ojos, como lo hacía cuando era joven. Te amaré toda la eternidad y te extrañaré cada segundo de mi vida”, escribió en julio pasado.

Por su parte, el exesposo de Naya, Ryan Dorsey, también se mostró muy afectado por el fallecimiento de la actriz, de quien se divorció en 2018: “Esto es tan injusto. No hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Estabas justo aquí. Estábamos en la parte de atrás nadando con Josey un día antes. La vida simplemente no es justa. No sé qué decir. Estoy agradecido por nuestros tiempos y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable que pudimos esperar”, escribió en Instagram tras el funeral de la actriz.

La mudanza al nuevo hogar de Josey

La cercanía entre Nickayla y Ryan tomó relevancia cuando fueron captados realizando una mudanza a una propiedad alquilada, ubicada en North Hills, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles. La modelo y el actor fueron vistos descargando cajas y muebles de la unidad que los ayudó a trasladar sus cosas al que se convertirá en el nuevo hogar de Josey, el hijo de la actriz. Se sabe que han decidido que el niño tenga un espacio en el que pueda disfrutar de una vida familiar, en la que los Dorsey y los Rivera puedan interactuar con él; reportes indican que los papás del actor también están muy involucrados en los cuidados del pequeño. Todo parece indicar que tras la muerte de Naya, sus seres queridos han cerrado filas y se han volcado en amor hacia su hijo quien, en algún momento de la investigación, se convirtió en el único testigo.