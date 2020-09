‘Me caso conmigo’, la broma de Camila Sodi

Hace justo una semana, en exclusiva, ¡HOLA! presentó las fotos de las vacaciones que disfrutaron en Ibiza, Camila Sodi e Iván Sánchez: “La pareja sorpresa del verano”, fue la frase con la que se describió a los actores quienes aparecían jugando en un yate en medio del mar. Tras las reacciones que provocó esta noticia, los protagonistas decidieron guardar silencio y no hacer referencia de su romántico encuentro. Sin embargo, este fin de semana, Camila bromeó sobre su estado civil en una historia en Instagram, donde lució lo que parece un anillo de compromiso y aseguró que había llegado al altar con ella misma. Por su parte, Iván Sánchez se ha limitado a compartir publicaciones sobre su trabajo y un álbum de imágenes, en traje de baño, que acompañó de la frase: “Mediterráneo, mi amor”, tal como lo hizo hace unas semanas cuando visitó Grecia.

Utilizando un divertido filtro de duende, Camila posó utilizando la joya, foto sobre la que se leía: “Me caso conmigo porque no hay nada allá afuera”. Aunque no aclaró si esta publicación era parte de una broma o estaba hablando en serio, este post no pasó desapercibido para sus fans quienes inmediatamente comenzaron a especular sobre su situación sentimental. Dejando más preguntas que respuestas, en los últimos días, Sodi se ha mostrado muy reflexiva en Instagram, donde hace unas horas escribió: “Amor, amor, amor para ti y para mí y para todo el universo. Cuando hay más oscuridad es cuando más tienes que aferrarte a tu luz, a tu ser verdadero. Recordar quién eres”, escribió como descripción de un clip donde luce un look muy parecido al que utilizaba en Rubí.

Minutos después, Camila compartió otro video en el que se le ve luciendo el característico labial rojo de su personaje en la ficción. Estas publicaciones, provocaron la reacción de miles de sus seguidores que le dejaron comentarios relacionados con su belleza y, algunos, incluso se animaron a cuestionarla sobre su situación sentimental, preguntas que no respondió y solo se limitó a publicar más clips en sus historias donde la vemos, muy rubia y con los labios rojos. Antes de que las fotos con Iván salieran a la luz, Sodi había estado compartiendo varios detalles de su estancia en Ibiza, un destino que la conquistó: “Exprimiéndole el jugo al verano. Sólo tenemos una vida en este cuerpo y hay que gozarla”, escribió como descripción de varias fotos donde la vemos utilizando un bikini blanco.

La vida amorosa de Camila Sodi

Aunque Camila Sodi bromeó con una boda, lo cierto es que la actriz sólo ha dado el “sí acepto”, en una ocasión y fue en 2008 cuando se casó por el civil con Diego Luna, papá de sus dos hijos, Fiona y Jerónimo. La pareja se conoció en 2007 durante el rodaje de la cinta de Guillermo Arriaga, El búfalo de la noche, un año más tarde, unieron sus vidas en matrimonio. En 2013, tras poco más de cinco años de casados, los actores anunciaron su separación a través de un comunicado: “Quisiéramos hacer de su conocimiento que, con mucho pesar, hemos decidido separarnos de mutuo acuerdo. Se han dicho muchas cosas sobre el tema y la mayoría sin fundamento. Sólo queremos que sepan que a pesar de lo difícil que esto es para nosotros, lo estamos haciendo de forma cordial y respetuosa, somos y seremos familia siempre, y como tal estamos resolviendo esta difícil situación”.

Tras la conclusión de su matrimonio con Diego, Camila mantuvo una relación cercana con el actor, incluso, en 2016, lo acompañó con sus hijos a la premier de la cinta Rogue One: A Star Wars Story, en Hollywood. En estos 7 años que lleva divorciada, la actriz ha salido con algunos galanes; muchas veces se le ha relacionado con compañeros de trabajo como Diego Boneta y Osvaldo Benavides, sin olvidar la ocasión en que fue fotografiada con Javier El Chicharito Hernández, en París; sin embargo, hasta el momento, la actriz no ha hecho oficial una relación y prefiere no dar detalles de su estado sentimental a la prensa.