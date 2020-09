Mauricio Ochmann sobre su vida amorosa: ‘El corazón está en amor propio’

Mauricio Ochmann se encuentra feliz, su corazón está tranquilo y sin planes de volverse a enamorar. En entrevista para Ventaneando, el actor habló del estreno de su próxima película Ahí te encargo, conversación donde también fue cuestionado sobre su vida personal, luego de que, marzo pasado, anunció su separación de Aislinn Derbez. Sin titubeos, el protagonista de A la mala aseguró que se encuentra soltero y sin planes de cambiar de estado civil, más bien, está enfocado en su papel de padre de sus dos hijas, Lorenza, de 16 años, y Kailani, de dos: “Ahorita digamos que el corazón está en amor propio, ahora sí que, tiempo al tiempo”, comentó sincero.

Sobre la convivencia de sus hijas, Mauricio reconoció que vive entre California y la Ciudad de México pues, mientras Kailani vive allá, su primogénita radica en nuestro país, situación que lo mantiene viajando constantemente: “Debido a esta pandemia o a esta crisis hemos podido dividir muy bien el tiempo entre mamá y papá, pero sí, tienes razón, al final, pasan más tiempo con mamá, pero bien, reparto el tiempo, la energía y, de alguna manera, dividido entre México y Los Ángeles, porque Lorenza está en México y Kai en Los Ángeles. Entonces, trato de dividirme y ahora que ya puedo volar, voy a México, regreso, divido mi tiempo entre los dos”, explicó.

Mauricio también dio detalles de cómo su separación con Aislinn se ha dado en los mejores términos gracias a que ambos tienen muy claro que, aunque ya no sean pareja, siempre serán familia: “Ha estado muy bonito el proceso, porque no sé, como que de alguna manera en la sociedad estamos acostumbrados a ver que haya gritos sombrerazos y tal, no estamos acostumbrados a que haya una separación armoniosa, en amor, como en buena onda. Eso me ha extrañado mucho de la reacción de la gente, pero yo lo agradezco muchísimo, la verdad es que siempre hemos tenido una buena comunicación amplia, independientemente de que, de repente, vayamos a diferentes lugares; eso creo que es lo que nos ha mantenido ahí, en esa línea, al final para nosotros el bienestar común y el tema de que somos familia, se ve y se siente en el día a día, todo ha marchado bien”, detalló.

Sobre ese tema, hace unos meses, Aislinn concedió una entrevista online para el sitio Lara Visión TV, en la que dio detalles de cómo se han dividido el tiempo con su hija Kailani, un tema que les ha resultado muy fácil de resolver: “En la cuarentena, que no estamos trabajando, nos la llevamos mitad y mitad, entonces él la ve un día, yo la veo otro. Constantemente, como somos muy amigos, de verdad nos amamos y nos llevamos tan bien, hay una parte que es simplemente como ‘¡Ok! Papá ahora tiene otra casa y mi mamá sigue en el mismo lugar’, pero ese es el único cambio”, comentó la actriz.

Aislinn y Mauricio, una separación desde el amor

Hace unas semanas, Ochmann realizó un Live en Instagram con su gran amigo Odín Dupeyrón a quien le confesó que su separación con Aislinn le enseñó que sí se puede terminar una relación en armonía y sin conflictos: “Sobre todo aprendí la perspectiva y la visión de cómo sí te puedes separar bien, cómo sí puedes tener un vínculo padre de familia, de cómo sí se puede. Porque generalmente estamos acostumbrados al pleito (…) El poder hacerlo en amor y en armonía es otra cosa”, detalló en aquella ocasión. También se sinceró sobre los problemas de excesos que enfrentó hace más de una década: “Para mí hay un antes y un después completamente, desde haber estado evadiéndome, no solamente de mis responsabilidades y de mi vida, porque finalmente, digo, para la gente que no sepa: Yo hace 13, creo que ya casi 14 años, que dejé de evadirme con sustancias y con alcohol y ese tipo de cosas, porque decidí rescatarme y salvar mi vida”, contó.