Según reportes, el padre del hijo de Naya Rivera se refugia en la hermana de la actriz

Tras el duro golpe que representó para la familia el sensible fallecimiento de Naya Rivera, en julio pasado, sus seres cercanos han cerrado filas ante la tragedia y se han apoyado entre ellos. En ese sentido, ha comenzado una amistad muy cercana entre su exesposo, Ryan Dorsey y Nickayla Rivera, hermana menor de la actriz de Glee. Por el bien de Josey, el hijo hijo de los actores, él se ha mantenido cercano a la familia de la actriz, sobre todo, con la hermana de Naya, quien se ha convertido en su apoyo incondicional en el cuidado de su hijo. De acuerdo con reportes del Daily Mail, el actor y la modelo son tan cercanos que incluso habrían rentado una casa para que criar juntos al hijo de la actriz quien, hace unos días, cumplió 5 años de edad.

La publicación asegura que el exesposo y hermana de la actriz decidieron alquilar una propiedad para que el hijo de Naya crezca en un ambiente familiar, pues los papás del actor también están involucrados en los cuidados el niño. El medio británico publicó unas imágenes de Ryan y Nickayla pasando tiempo libre, además de las instantáneas de la mudanza que el actor y la modelo realizaron a la casa ubicada en North Hills, en el Valle de San Fernando, en Los Ángeles, que se encuentra a 30 minutos de donde viven actualmente. La modelo y el actor estuvieron descargando cosas de la mudanza y hasta jalaron algunos muebles al interior de la propiedad que cuenta con piscina, tres habitaciones y por la que pagarán casi 5 mil dólares al mes.

Un testigo que coincidió con ellos en Target declaró al medio: “Parecen realmente cómodos juntos y obviamente se están ayudando mutuamente en un período muy difícil en sus vidas. Estuvieron jugando y charlando todo el tiempo. Se están ayudando a levantar el ánimo, el uno al otro”. Al parecer el exesposo de Naya y su hermana están atravesando el duelo juntos, pues ambos eran muy cercanos a la actriz quien, fue reportada como desaparecida. el pasado 8 de julio, luego de que fuera encontrado el bote, que había rentado unas horas antes en el Lago Piru, navegando a la deriva con su hijo Josey, de entonces cuatro años, abordo. Fue precisamente el niño el principal testigo del caso de la actriz quien, fue encontrada sin vida días después. Tras la autopsia se determinó que murió por ahogamiento, accidente que ocurrió cuando no poder salir del agua en una zona de corrientes fuertes.

El exesposo y la hermana de Naya se despiden de ella en redes

A través de Instagram, tras el funeral de Naya, el exesposo de la actriz le dedicó un sentido en Instagram donde reveló que él había estado con ella en ese mismo lago, un día antes de su inesperada muerte: “Esto es tan injusto. No hay suficientes palabras para expresar el vacío que queda en los corazones de todos. No puedo creer que esta sea la vida ahora. No sé si alguna vez lo creeré. Estabas justo aquí. Estábamos en la parte de atrás nadando con Josey un día antes. La vida simplemente no es justa. No sé qué decir. Estoy agradecido por nuestros tiempos y nuestro viaje que nos unió y nos dio el niño más dulce y amable que pudimos esperar. Recuerdo que a veces te molestabas: ‘Ryan, ¿puedes dejar de tomar fotos?’. Me alegro de no haberte escuchado porque tengo cientos y probablemente miles de instantáneas y videos que Josey tendrá para siempre y sé que su madre lo amaba más que a la vida, y lo mucho que nos divertimos juntos mientras crecía”, escribió el actor.

Por su parte, Nickayla también recurrió a las redes sociales para dedicarle un emotivo mensaje para honrar su memoria: “Hermana. No tengo palabras para describir mi amor por ti. Estando cerca o a kilómetros de distancia, nuestra conexión es infinita. Nuestro vínculo es inquebrantable. Éramos completamente opuestas, pero al mismo tiempo muy parecidas. El yin para mi yang. Nunca podría imaginar que, al perderte, encontraría tanto de ti en mí misma. Nunca he conocido una vida sin ti y aún me cuesta imaginarlo. Mi mundo está al revés. A pesar de todo, todo lo que fuimos permanece. Siempre te miraré con los mismos ojos, como lo hacía cuando era joven. Te amaré toda la eternidad y te extrañaré cada segundo de mi vida”, escribió la modelo.