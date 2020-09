Omar Chaparro: 'Estamos libres de COVID'

Luego de varios días de permanecer recuperándose en casa, Omar Chaparro ha logrado vencer al COVID-19, noticia que él mismo compartió la mañana de este lunes a través de sus redes sociales. Con la actitud tan positiva que siempre lo ha caracterizado, el intérprete reveló que incluso ya se encuentra preparado para retomar sus actividades, sin olvidar hacer énfasis en las precauciones que las personas deben seguir tomando, esto para evitar mayores complicaciones a futuro. Recientemente, el también actor se sinceró al hablar de los síntomas que lo aquejaron en su momento, y de lo difíciles que han sido para él estos meses, en los que a pesar de las circunstancias, ha tenido la dicha de permanecer tan cercano a su familia como nunca.

Esta vez, Omar se dirigió a sus fanáticos con un breve mensaje, enteramente agradecido por todo el apoyo que recibió desde que confirmó haber dado positivo al virus apenas el pasado 20 de septiembre. “Hoy estamos libres de COVID y nos reincorporamos a trabajar. Gracias por sus muestras de cariño. Lo único que les puedo recomendar, usen tapabocas”, escribió Chaparro en Twitter, lo que de inmediato despertó una ola de reacciones entre los usuarios, celebrando con él esta noticia, que durante estos días mantuvo a todos en incertidumbre, sobre todo por la discreción con la que manejó la situación.

Por el momento, Omar no dio más detalles en torno a lo que viene para él en próximos días, aunque se le puede ver de muy buenos ánimos disfrutando al máximo de sus seres queridos. Y claro, no ha dejado de compartir algunas historias en su cuenta de Instagram, como aquellas en las que aparece jugando con la mascota de la familia, su perro Nico, así como algunos clips en los que él y su esposa, Lucy Ruiz de la Peña, se dejan ver enteramente enamorados y más unidos que nunca. Por supuesto, esto ha sido para él lo más grato a lo largo de su proceso de recuperación, en el que todo ha marchado por muy bien camino.

Cómo enfrentó la enfermedad

Más allá de lo ocurrido, Omar siempre asumió todo con la mejor actitud, siguiendo al pie de la letra los cuidados necesarios con miras a recuperarse lo más pronto posible. Precisamente, él detalló cómo fueron los primeros días de su batalla contra la enfermedad, que por fortuna no tuvo mayores complicaciones. “Afortunadamente fueron síntomas leves, fueron tres días poco fáciles, con la fiebre el dolor de cuerpo muy, muy fuerte, dolor de cabeza también. Pero fueron tres días y ya lo demás pues nos ha tocado fácil, fueron síntomas más tranquilos, ahorita un poquito de tos pero ya estamos casi fuera…”, dijo en una plática con su amigo Beto Cuevas a través de Instagram.

Entre otras cosas, Chaparro también reveló a su amigo lo difíciles que han sido para él y los suyos estos meses, que al mismo tiempo le han otorgado una recompensa que sin duda llena su corazón de total felicidad. “Esta pandemia, estos meses que ha estado, han sido muy difíciles para todos, para mí también fueron meses complicados, entre la pandemia, ajustes, cambios, mi hija chocó el coche, pérdida total, mi hijo se quebró la pierna, ahorita estamos aquí encerrados toda mi familia con COVID. Por todos lados proyectos que se cayeron, gastos, fue un año muy difícil pero he estado haciendo un análisis y dije ‘este año es el año que más he disfrutado a mis hijos y a mi esposa’, de todos. Es el año donde más los he disfrutado, donde más me he reído con ellos, donde más hemos visto películas, hemos cocinado juntos… a pesar de que el año ha sido poco fácil…”, confesó.

