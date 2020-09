Aislinn Derbez y el día en el que quiso dejarlo todo por amor

En el año 2007, Aislinn Derbez protagonizó un romance con Kalimba, a 13 años de su ruptura, el cantante reveló cuáles fueron las razones por las que decidieron seguir por rumbos separados. Durante el programa en línea Pinky Promise, conducido por Karla Díaz, el interpréte de Tocando fondo habló, como nunca, de su relación con la primogénita de Eugenio Derbez quien anunció su separación de Mauricio Ochmann, en marzo pasado. Kalimba admitió que actualmente sostiene una amistad con la actriz quien, en los últimos meses, ha estado enfocada en su papel de mamá de la pequeña Kailani y en su nuevo proyecto labora, La magia del caos, podcast donde comparte con sus suscriptores conversaciones con especialistas.

Aunque trataron de vivir su romance alejado de los reflectores, el cantante se animó a contar por qué decidió terminar su noviazgo con Aislinn quien fue muy importante en su vida: “De hecho yo Guanabaya se la hice a una novia (…) es Aislinn Derbez, todo mundo supo, así que qué más da”, comenzó diciendo el cantante. En su historia, el amor no fue lo que faltó a la hora de terminar y el cantante recordó qué fue lo qué pasó: “Anduve con Aislinn Derbez, es preciosa y es una muy linda persona, de hecho, todo ese disco Negroklaro, todo el disco, se lo escribí a ella técnicamente; ella lo sabe. Pero se fue a estudiar a Nueva York y ella ya se quería regresar, le urgía regresarse porque estábamos muy enamorados, entonces, me dijo: ‘voy a meter más materias, para ya terminar la escuela y regresarme a verte’ y al final, los últimos meses me dijo, ‘sabes qué, no aguanto, ya me voy a salir’”, narró.

Cuando Kalimba se enteró que Aislinn quería abandonar los estudios para poder vivir su romance, el cantante tuvo que tomar una decisión que cambió el rumbo de su relación: “Le dije: ‘No te puedes salir de la escuela, no hay forma, no te voy a dejar que te salgas de la escuela, entonces la corté, porque ella estaba empecinada en salirse y luego la busqué al mes y le dolió tanto que se cerró y ya nunca quiso regresar, a mí, me dolió más”. Aunque ya no retomaron su relación, mantienen una linda amistad: “Nos llevamos muy bien, la quiero muchísimo, siempre lo voy a decir, porque ella también me enseñó muchas cosas. Ella fue de las primeras personas que me enseñó a abrir más el corazón a divertirme más, yo no sabía hacer amigos de mis parejas, no podía, no había forma”, recordó.

El cantante contó que Aislinn fue una novia que le enseñó mucho y a quien le guarda un gran cariño: “Nací en televisión, o ase, literalmente desde los 3 años hago televisión, entonces, toda mi vida, el 85% de las personas que se me acercaban lo que quieren es sacar cosas del artista (…) Entonces, con Ais no, Ais fue la primera persona que me dijo: ‘ no va a haber persona que yo te acerque, que no te cuide, entonces, por favor, con mis amigos sí se más abierto’. Y eso estuvo padre porque aprendí que una persona que vale la pena no va a permitir que se te acerquen personas que no te van a cuidar”. Kalimba aseguró que Aislinn es una persona excepcional: “Ella fue la primera persona que me hizo entender que si estas con alguien que vale la pena también te traerá gente que vale la pena”, dijo.

Aislinn Derbez y su reflexión sobre sus relaciones pasadas

Durante uno de los capítulos que presentó Aislinn Derbez, en la primera temporada de La magia del caos, durante una charla con la especialista Nilda Chiaraviglio, contó cómo solía ser con sus novios: “Dejamos de ser nosotros mismos en pareja y, por lo tanto, la pareja no funciona. Yo te voy a decir un ejemplo mío: a mí me pasa, en todas mis relaciones me ha pasó, que en lugar de ser yo misma, me la pasaba observando, investigando al otro, viendo qué le gusta, qué no le gusta, tratando de complacer y yo tenía como esta misión, de la cual yo me sentía muy orgullosa, de: ‘voy a entender qué es exactamente qué es lo que quiere, qué le gusta, para yo convertirme en eso y estarlo complaciendo constantemente. La otra es, voy a hacerlo sentir que es profundamente amado y que nunca ha sentido un amor tan grande como el mío”, recordó asegurando que actualmente esta actitud ha cambiado por completo.