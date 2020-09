El importante consejo que Grettell Valdez le da a su hijo al convertirse en adolescente

La maternidad ha sido para Grettell Valdez una de las experiencias más gratas, orgullosa de ver crecer a su hijo Santino, quien en julio pasado cumplió 12 años de edad. Con el sentimiento a flor de piel, y tan transparente como suele ser con sus fans, la actriz ha revelado algunos detalles de cómo vive la adolescencia de su primogénito, y del importante papel que ella ha jugado para darle los mejores consejos a lo largo de todo este tiempo. Entre otras cosas, asegura sentirse enteramente feliz, pues su pequeño ha iniciado la importante etapa de su ingreso a la secundaria, por lo que le brindará todo su apoyo para que pueda enfocarse en sus estudios, a la par del tiempo que él quiera dedicar a la actuación y al canto.

Con toda franqueza, Grettell se refirió al actual proceso que como mamá está viviendo y de aquellos cambios que ha notado en su hijo por la edad que ahora tiene. “Santino es lo máximo, está dejando al niño y está entrando a la etapa de adolescente. Estoy trabajando y me habla cada cinco minutos… Ya no le gustan las fotos, porque ya creció. Santino entró a secundaria, ya creció mi bebé, les digo que ya no le gusta hacer videos ni fotos…”, compartió durante una reciente charla en redes sociales con sus seguidores el pasado fin de semana, y a quienes respondió diversas preguntas sobre el tema.

Por supuesto, Grettell no contuvo las ganas de ahondar en otro importante aspecto de su faceta como mamá de Santino, revelando el importante consejo que le dio, ante los deseos que el niño tiene de incursionar en el medio del espectáculo. “Qué buena pregunta porque lo estoy viviendo con mi hijo, que él obviamente pues lo trae en la sangre (el talento), pero yo el consejo que le doy a mi hijo, ahorita que estudie, que se prepare, que haga una carrera aparte de la actuación. Le que le digo yo a Santino que es momento ahorita de prepararse, de estudiar, yo lo estoy motivando para que haga una carrera y que tenga un plab b, este mundo de la actuación es muy complicado…”, aseguró.

Las lecciones de la maternidad

Lo cierto es que para Grettell el proceso de vivir la maternidad no ha sido sencillo, declaraciones que ella misma hizo hace varios meses para su canal de YouTube, pero siempre feliz de la fortaleza que ha tenido para salir adelante. “No es fácil, es mucha responsabilidad y más cuando estás sola. A mí me tocó criarlo prácticamente sola porque me divorcié y pasar desvelos, que si los dientes, que si temperaturas, de agarra y córrele con el bebé y vete al hospital porque tenía temperatura Santino…”, explicó la intérprete. “Pasé cosas muy duras que me hicieron madurar y crecer y ser ahora pues quien soy, y creo que lo más difícil ha sido como esa parte que me tocó lidiar sola, a veces, cuando me tocaba…”, confesó.

Recordemos que en julio pasado, Santino celebró su cumpleaños número 12, un instante tan significativo en la vida de Grettell, que abrió su corazón sobre su sentir enteramente conmovida por la dicha de haber hecho realidad uno de sus más grandes sueños. “Tengo tantas cosas que agradecerle a la vida, al universo. Pero sobre todo, lo que me ha hecho salir adelante, vivir, tener energía, ser lo que soy es ser madre, sin duda. Estaba buscando fotos y cosas para hacer algo bonito (por su cumpleaños) y no pude evitar en cada foto llorar de emoción. En algunas también lloré de dolor, pero ese dolor que llegué a sentir en algún momento cuando mi hijo estaba tan chiquito y estaba sola con él, me hizo ser la mujer que soy ahora para él, la mamá que soy para él y estoy tan orgullosa de tener al hijo que tengo…”, dijo en un conmovedor video también en su canal de YouTube, que le mereció un sinfín de buenos deseos por parte de sus seguidores.

