Derbez lo volvió a hacer, Aislinn y Aitana, ¡son idénticas!

Para nadie es un secreto que los genes Derbez son dominantes. En diversas entrevistas, Eugenio Derbez ha hablado del enorme parecido que tienen sus cuatro hijos con él, pero poco se ha dicho sobre las semejanzas que tienen, entre ellas, Aislinn y Aitana Derbez quienes, esta tarde, posaron para una imagen con la que mostraron que tienen muchos rasgos de la familia de su papá. Los 27 años de diferencia que hay entre las hijas del comediante (la mayor tiene 33 y la menor 6) no interfirieron a la hora de mostrar cuánto se parecen. A través de Instagram, la primogénita del cineasta compartió dos imágenes que acompañó de la frase: “Se rumora que nos parecemos”, en las fotos, una tomada en blanco y negro y, la otra, a color, vemos a las chicas mirando a la cámara muy sonrientes.

Aunque Aislinn y Aitana son muy cercanas, tenía mucho que no posaban juntas para una foto, razón por la que se hizo más evidente que, mientras más crece la hija de Alessandra Rosaldo (quien el pasado 4 de agosto celebró su cumpleaños número 6), más se va pareciendo a su hermana y al resto de la dinastía Derbez. En 2016, durante una visita al programa Hoy con su primogénita, Eugenio bromeó sobre el poder de sus genes: “Me salen bien”, comentó haciendo referencia a la belleza de Aislinn misma que, según dijo, también heredó Aitana: “La chiquita todavía me salió bien. Le echo ganas”. Con la picardía que lo caracteriza remató su comentario insinuando que sus cuatro hijos heredaron la galanura de la familia: “Yo creo que me debería dedicar a eso”.

Durante la contingencia sanitaria, Aislinn también hizo referencia al parecido que guarda con su papá y con sus hermanos, José Eduardo y Vadhir, al publicar un comparativo de su foto, usando un filtro para cambiar de sexo, donde realizó la versión de los tres, y en todas parecen la misma persona: “Pues no sé ustedes que opinen, pero yo digo que estoy bien papasito nivel príncipe de Disney. Hasta lo quiero conocer, hagan swipe y comprueben que, en efecto, todos los Derbez somos iguales. Depende el ángulo o cómo amanezcamos, nos parecemos más a uno u a otro, qué onda con los genes de @ederbez, ¿me explican?”.

El año pasado, durante una entrevista con Nacho Lozano, para Imagen TV, Eugenio Derbez recordó a su mamá quien comenzó con este legado artístico que ahora sus hijos están continuando. En aquella ocasión, en tono de broma comentó: “Yo nunca pensé que fuera a crecer tanto la dinastía, pero, nada más son cuatro, legales”. Sobre doña Silva Derbez aseguró: “Mi mamá era todo para mí”, aunque su hija más pequeña, Aitana, no conoció a su abuelita, el comediante le ha mostrado varios de sus trabajos en cine, incluso, ha llegado a comentar que es ella quien más parecido físico tiene con la primera actriz.

Aitana y su talento para la música

Mientras en la parte física es muy Derbez, en el terreno musical heredó el talento de su mamá, así lo demostró recientemente en un clip que grabó con su hermano Vadhir en el que hicieron un cover del tema Dance Monkey, donde brilló por su ternura y profesionalismo. Sobre este logro de la niña de seis años, Alessandra reveló al programa Hoy: “Eugenio y yo babeamos desde el día 1, pero ir descubriendo lo que inevitablemente trae en la sangre ha sido muy hermoso, porque lo trae todo. Trae lo del papá y trae todo lo mío también, sí le veo como que tiene esta cosa de la actuación y tiene también mucho de Eugenio de la vena cómica, le gusta mucho hacer caras y gestos. Y la música y el canto, pues también, ella desde chiquitita, desde bebé siempre tarareaba, pero verla como Vadhir nos hizo verla, porque esta fue una sorpresa que Vadhir y ella prepararon juntos (…) ver el momento y la conexión de ellos dos, cómo Aitana lo mira, eso momento mágico que crearon, híjole, es un regalo de Dios”.