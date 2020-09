Anahí habla del duro comentario de un productor que le desencadenaría grandes problemas

A sus 37 años de edad, Anahí se siente plena y enteramente orgullosa de cada uno de sus logros, disfrutando de la claridad y de la madurez con la que hoy asume su vida. Sin embargo, detrás de la mujer en la que hoy se ha convertido, existe una historia de superación y valiosos aprendizajes, los cuales forjó desde aquella época en que siendo tan pequeña, comenzó a dar sus primeros pasos en la televisión. La intérprete, quien hoy se mantiene enteramente enfocada en su familia y algunos proyectos personales, ha abierto su corazón durante una reciente entrevista, en la que por primera vez ha revelado parte de los aspectos más duros de su trabajo en el medio del espectáculo, como la ocasión en la que un productor le hizo un fuerte comentario que repercutió de manera significativa en sus emociones.

Durante una charla con el motivador Daniel Habif, la cantante relató parte de esa situación a la que se enfrentó siendo una niña, cuando su emoción por protagonizar una telenovela se vio interferida por las palabras de una persona que estaría a cargo de ese proyecto. “Cuando yo estaba muy chiquita, adolescente, como a los 13 o 14 años, esto sí no lo he contado, pero una vez en Televisa, un productor, que claro que no te voy a decir quién es… él iba a ser el productor de A mil por hora, -que después fue Pedro Damián, que siempre fue mi ángel de la guarda, lo amo y lo adoro-, entonces el productor que iba a ser antes esa novela, llega conmigo como a los 13 años y me dice, ‘oye Anahí, tú quieres ser la protagonista de esta novela, pero la protagonista tiene que estar flaquita, no puede ser gordita…”, contó.

Luego de esa charla, Anahí recuerda lo difícil que fue para ella haber escuchado tales sugerencias, las cuales la marcaron para siempre de la forma más inesperada. “No es que yo fuera gordita, tenía 13 años, era una niña. Y yo, ya se imaginarán lo que pasó ahí, obviamente pues eres una niña, estás vulnerable, estás en una edad difícil, estás en un medio en cual no sabes ni por dónde va a venir de pronto, entonces me viene un problema. Y sí te puedo decir que una de las cosas que más detonaron esto pues claro que fue ese comentario, tan es así que me sigo acordando. Hoy a mis 37 me acuerdo de ese comentario, pues claro que me afectó mucho y empecé con un tema de anorexia nerviosa, la cual ya todos saben que lo tuve. Gracias a Dios y también creo que a mi firmeza en la vida en este querer salir adelante, salí adelante…”, compartió.

Un nuevo camino

Entre otras cosas, la ex RBD habló de las críticas que vinieron por parte de la prensa en su momento, en lo que ella misma define como una de las etapas más duras de su vida. Sin embargo, eso no le impidió levantarse para brindar apoyo a quienes pasaban por su misma situación. “Después de eso vinieron cosas maravillosas, hice la novela con Pedro Damián, gracias a Dios que la hizo él… Traté de hacer muchas cosas en torno a poder ayudar, en torno a dar mi testimonio. Di conferencias, en fin, fueron años de ir caminando en este proceso de sanación en este tema de querer llevar conmigo a más personas a que llegaran a darse cuenta de que claro que puedes salir de esto y de todo…”, confesó.

Hoy, la estrella celebra la gran oportunidad que tiene de hacer un repaso por su trayectoria, agradecida de haber tomado la decisión de alejarse por un tiempo de los escenarios para permanecer junto a su familia, su mayor motivación en estos instantes como mamá de dos pequeñitos: Manuel y Emiliano, a los cuales procreó junto a su esposo, el político Manuel Velasco, quien ha sido su principal apoyo estos últimos años.

