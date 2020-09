El romántico mensaje de Erik Hayser a Fernanda Castillo: 'Gracias por esta hermosa realidad'

Fernanda Castillo y Erik Hayser están disfrutando de uno de sus mejores momentos como pareja, después de comprometerse -en mayo pasado- anunciaron a finales de agosto que están esperando a su primer hijo. Emocionados, los actores han querido compartir con sus fans y amigos en Instagram varios detalles de esta espera que, Hayser describió en esta red social, como la más hermosa. Luego de que hace unos días dieran a conocer que tendrán un niño, el actor le dedicó un romántico mensaje a su prometida, retomando una foto que ella compartió hace unos días: “Una imagen solo para decirte lo feliz que me hace saberte en mi vida @fernandacga. Gracias por ser el más hermoso motivo de mis sonrisas cada día y gracias por esta hermosa realidad que juntos hemos construido. Te amo”, escribió el actor de Oscuro Deseo, como descripción de una foto donde aparece los dos y a la que Fernanda reaccionó con un: “Gracias por estar a mi lado cada paso”.

Esta foto, en la que se dedicaron románticos mensajes, la publicó Fernanda la semana pasada y la acompañó del texto: “Gracias amor por construir de la mano esta realidad tan soñada. Por lo que nos hemos convertido juntos, el mejor equipo, una familia que nos hace sonreír. Te amo”. Aunque siempre han sido una pareja muy unida, desde que dieron a conocer que están esperando a su primer hijo, las publicaciones en redes sociales han incrementado, pues han querido que sus fans sean parte de esta nueva etapa en su vida. Hace unos días, incluso compartieron un clip de la revelación del sexo del bebé que, según vimos, será un varón, una noticia que los llenó de alegría: “Queremos compartir con ustedes la Ilusión de esta noticia, ¿Qué será?”, escribieron ambos en el video donde, a través del relleno de un pastel, descubrieron que tendrán un niño.

Fue el pasado 21 de agosto cuando, Fernanda y Erik tomaron sus cuentas en redes sociales para anunciar que estaba esperando a su primer hijo. Para dar la noticia, la pareja utilizó una foto en la que aparecen abrazados, mientras sostienen el ultrasonido de su bebé: “Somos tres. Inmensamente felices”, escribió la actriz anunciando su próximo debut como mamá. La noticia del embarazo de la actriz provocó la emoción de más de 900 mil de sus seguidores, entre ellos, varios de sus amigos en el medio como Camila Sodi, Dulce María y Carlos Rivera, aunque los más emocionados fueron los próximos “tíos”, como se han autonombrado, Angelique Boyer y Sebastián Rulli: “Me emociona como cuando vi a mi hermano convertirse en papá, ver a Fernanda, con esa emoción y ese brillo en sus ojos, de que lleva vida dentro de ella, wow, qué bella etapa está viviendo”, comentó la actriz hace unos días al programa Hoy.

La historia de amor entre Fernanda y Erik

Según contó la pareja, en entrevista para Un Nuevo Día, en 2018, el flechazo ocurrió cuando Erik vio actuar a Fernanda en una puesta de escena: “Fui a ver una obra de teatro, donde estaba un amigo. Cuando llegué a ver la obra, Fernanda salió al escenario y yo me quedé así de: ‘¿quién es esa mujer tan hermosa que, en la vida había visto?', no podía ni poner atención. En ese entonces, yo estaba como en un break de la relación que tenía, y cuando salió Fernanda nos quedamos platicando como hora y media”, contó el actor, quien tuvo que esperar más de 12 meses para volver a ver a la actriz.

Por su parte, Fernanda confesó que fue una amiga en común, que también es actriz, quien la hizo de Cupido, aunque no reveló el nombre de la encargada de juntar sus caminos: “Un año después, de cuando nos conocimos, estábamos en Nueva York, ella estaba enferma y le dije, 'no, no hay que ir a la fiesta, yo te voy a cuidar en mi cuarto'; entonces, estábamos viendo algo en la televisión y me dijo: ‘Acabo de trabajar con este chico, Erik Hayser, que sale en Camelia la Texana' y le dije, 'a mí ,Erik Hayser me gusta'. Ella me había empezado a decir que él le gustaba para mí, porque era como un príncipe, entonces le dije: ‘A mi también me gusta para mí, pero tiene novia’ y me dice: ‘no, ya no tiene novia y yo te lo voy a presentar”, recordó la actriz. El resto es historia, a seis años de haber comenzado su noviazgo, ahora, la pareja está comprometida y a unos meses de convertirse en papás.