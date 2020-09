‘Ya casi’, Adrián Uribe anuncia que el nacimiento de su bebé se acerca

La cuenta regresiva ha comenzado, el hijo de Thuany Martins y Adrián Uribe está por nacer. Con el objetivo de capturar las mejores imágenes de la recta final del embarazo de la modelo, la pareja posó para una original foto en la que el baby bump de la brasileña acaparó toda la atención: “Ya casi”, escribió el comediante como descripción de esta instantánea con la que ha provocado más de 100 mil seguidores. Los novios han comenzado a contar los días para conocer a su hija; en medio de la espera, el pasado 8 de septiembre, el actor y conductor celebró su cumpleaños número 48, sólo un día después de que dieron a conocer que Martins había llegado al octavo mes de embarazo, por lo que esperan la visita de la cigüeña en los próximos días.

La brasileña retomó la foto que compartió Adrián y la publicó en su perfil donde escribió: “Ya casi mi amor”. Para esta nueva imagen del embarazo, los novios jugaron con su creatividad y con los ángulos, pues ella apareció en primer plano mientras, en segundo, vemos a Adrián, hincado, simulando que estaba sosteniendo la pancita de su novia. La pareja ha convertido sus cuentas de Instagram en el medio donde han documentado la feliz espera, durante todos estos ocho meses, la pareja ha estado publicando diferentes imágenes en las que, de paso, se han dedicado amorosos mensajes, como el que hace unos días le escribió la brasileña al mexicano: “Los dos amores de mi vida”, escribió en una imagen que acompañó del hashtag #33semanas.

Fue en mayo pasado cuando, en medio del confinamiento, Adrián Uribe sorprendió a sus fans con el anuncio de que sería papá por segunda ocasión, esta vez, al lado de su novia la brasileña Thuany Martins a quien conoció en el foro del programa 100 Mexicanos Dijieron, donde ella trabajaba como modelo y él como conductor: “Hace 2 años pasé la prueba más difícil de mi vida. Un año después llegó la mujer que me cambio la vida. Y ahora los dos estamos esperando una nueva vida. ¡Mi amor @thuanymart gracias por hacerme el hombre más feliz del mundo!”, escribió Uribe, mientras la brasileña publicó: “Siempre he creído en el dicho de que las cosas pasan por algo. Es verdad, siempre ocurren y tienen un propósito en la vida, aún más cuando dos personas están destinadas a estar juntas. Gracias por llegar a mi vida y cambiarla por completo, gracias por hacerme la mujer más feliz. Soy afortunada por tenerte en mi vida. Eres lo mejor que me ha pasado. Dios no se equivoca y ¡ahora somos tres! ¡Te esperamos con todo nuestro amor! Mis dos regalos más grandes”, escribió en aquella ocasión el comediante para anunciar su próxima paternidad.

El romance entre Adrián y Thuany se dio a conocer en noviembre del año pasado, cuando fueron captados en una cita romántica. La relación evolucionó rápidamente y, seis meses después de haber comenzado, la cigüeña tocó a su puerta; desde entonces, la vida de los novios ha sido todo un sueño, al menos, eso es lo que Uribe reveló el pasado 8 de septiembre cuando, con motivo de su cumpleaños número 48, compartió un texto en el que agradeció a la vida por el excelente momento que está atravesando: “Gracias Dios por permitirme cumplir un año más de vida con salud, con el amor de mi familia y al lado de la mujer que amo, viviendo la mejor etapa de mi vida. Gracias mi amor @thuanymart por hacerme tan feliz y por mi mejor regalo de cumpleaños: nuestra hija. Y gracias a toda la gente que me sigue siempre por su cariño. ¡Gracias a todos por sus felicitaciones!”.

Por su parte, Thuany también le dedicó una romántica felicitación al papá de su hijo, con quien ha protagonizado una historia de cuento de hadas: “¡Y hoy es tu cumpleaños!, pero ¿sabes quién gana el mayor regalo? Yo. Porque tú llenas mi vida de felicidad, porque a tu lado soy la mujer más feliz y afortunada, porque me regalaste lo más hermoso de mi vida que es nuestra hija que ya pronto ¡estará con nosotros! Quiero desearte lo mejor hoy y siempre amor de mi vida. ¡Feliz cumpleaños, mi amor! Espero que este día sea tan maravilloso como todos mis días a tu lado. Felicidades @adrianuribe”, escribió la brasileña. Para aquel especial día, la brasileña lo impresionó con un detalle que jamás había recibido: “Mi amooooor gracias por la primera fiesta sorpresa de mi vida! Te amoo!”, escribió el comediante sobre su regalo.