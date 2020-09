Ludwika Paleta sorprende a sus seguidores posando, por primera vez, con su hija Bárbara

Para sorpresa de todos sus fans en Instagram, Ludwika Paleta compartió una foto en la que muestra su faceta más personal: la de mamá. Como nunca antes, la actriz posó con su pequeña hija Bárbara quien, en mayo pasó cumplió tres años de edad: “Nada importa más que esto. Na-da”, escribió como descripción de la imagen en la que aparecen fundidas en un tierno abrazo que derritió a los seguidores y amigos de la actriz, como Grettell Valdez quien le escribió: “Las amo”. Aunque sí ha publicado anteriormente fotos de sus mellizos, Bárbara y Sebastián, siempre procura tomar imágenes desde donde las caritas de los niños no queda expuestas, tal como en esta instantánea, donde la pequeña aparece de espaldas.

En la imagen la ternura que proyecta Ludwika acapara toda las miradas, mientras se ve a la niña acurrucarse en sus brazos, siguiendo su regla de discreción y respeto a la privacidad de sus hijos, la actriz cuidó que la identidad de la pequeña no quedará al descubierto, pero no hubo necesidad pues la acción que capturó en la imagen era el principal mensaje. Durante los últimos meses, Paleta ha estado en confinamiento con su familia: “Afortunadamente hemos estado muy bien, hemos estado sanos (…) Me quedé a medias con la temporada de teatro en la que estaba con Perfectos Desconocidos, en el Teatro Libanes, me quedé a medias con una serie que estoy haciendo para Netflix, retomaremos en cuando se pueda”, le confesó la actriz a Esteban Macías, durante una entrevista por Zoom, hace un par de meses.

Ludwika aprovechó esta contingencia sanitaria para hacer un alto total y entregarse a su familia, que es la única prioridad en su vida. Este plan, lo tenía desde febrero pasado, cuando le anunció a los medios sus ganas de hacer una pausa para disfrutar de sus hijos: “Ya es momento de descansar un poquito, llevo tres meses trabajando muchísimo y luego, antes con la película, no he podido estar mucho con mis hijos y, además, de no estar mucho con mis hijos, los momentos que puedo descansar, no descanso por estar con ellos”, explicó.

La actriz ha confesado en varias ocasiones que la maternidad de los mellizos le resultó muy diferente a la que vivió con su primogénito, Nicolás, quien actualmente tiene 20 años de edad: “Pasaron muchos años, y 17 años después volví a ser mamá... Mucho más asentada, mucho más tranquila, con una conciencia de qué es importante y qué no es tan importante”, comentó, en 2018, durante un video para el Canal U, donde también reveló por qué prefiere no compartir detalles de su vida privada: “Tiene que ver con que llevo tantos años en esto, o sea 30 años, en los que he sentido como una invasión muy fuerte a mi vida privada”, comentó en aquella ocasión.

Orgullosa del lanzamiento musical de su primogénito

Mientras Ludwika disfruta de la ternura de los primeros años de sus hijos menores, Bárbara y Sebastián, también está feliz con el próximo debut musical de Nicolás, su hijo mayor, quien el próximo 26 y 27 de septiembre participará en un evento virtual donde compartirá espacio con músicos y DJ’s nacionales e internacionales. Según compartió Ludwika, el nombre artístico de su hijo es NIICO quien, después de muchos años de preparación en la música, está por ver cristalizado uno de sus sueños. En 2012, cuando Nicolás tenía apenas 12 años de edad, la actriz reveló que el niño tenía una clara inclinación por la música y que había formado una banda con sus amiguitos.