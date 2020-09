Reportes indican que Demi Lovato habría cancelado su compromiso matrimonial

A sólo unos días de que el prometido de Demi Lovato, Max Enrich, protagonizara una polémica con los fans de la cantante, por unas supuestas declaraciones del pasado en las que decía que prefería a Selena Gomez; una vez más, la relación acapara los titulares, esta vez, por los reportes que apuntan a que se ha cancelado su compromiso matrimonial. Una fuente cercana a la pareja le reveló a People que la separación se realizó de la manera más cordial: “Se respetan y se aman y siempre apreciarán el tiempo que pasaron juntos”, comentó el informante.

Aunque no se reveló cuáles fueron los motivos que los orillaron a tomar esta decisión, se dejó entrever, que sus agendas de trabajo eran muy diferentes: “Fue una decisión difícil, pero Demi y Max han decidido tomar caminos separados para enfocarse en sus respectivas carreras”, detalló la fuente. Fue el pasado 22 de julio que la cantante provocó revuelo entre sus seguidores al anunciar su compromiso, a través de una serie de fotos en Instagram, captadas en Malibú, donde el actor se arrodilló durante la puesta de sol para pedirle matrimonio a la cantante quien respondió con un“¡sí!”.

Como parte del anuncio de su compromiso, Demi escribió: “Cuando era niña, mi padre biológico siempre me llamaba su ‘pequeña compañera’, algo que podría haber sonado extraño sin su acento de vaquero sureño. Para mí tenía perfecto sentido. Y hoy esa palabra vuelve a tener perfecto sentido, pero hoy oficialmente voy a ser la socia de otra persona”. La cantante también compartió una imagen en la que se le ve, con los ojos cerrados, rumbo a la playa que Max eligió como escenario para proponerle matrimonio: “La noche más bonita de mi vida. Te amo bebé”, escribió la cantante, en otra publicación, donde se muestra el momento exacto en el que le pidió su mano.

La pareja se comprometió solo cuatro meses después de hacer pública su relación. El anuncio de su noviazgo fue de manera inesperada y sorpresiva para ellos, ya que ocurrió durante un Live que Max realizaba con sus seguidores en Instagram. En el clip, se ve al a Enrich tocando el piano y mirando a un costado, como intentando evitar que Demi apareciera a cuadro, aunque su estrategia no rindió frutos, ya que los participantes a este en vivo fueron testigos de la presencia de Lovato quien se acercaba para abrazarlo, pero en cuanto se dio cuenta que estaba transmitiendo, desapareció rápidamente de la escena.

Compartieron el confinamiento

Debido a la contingencia sanitaria que se vivió en Los Ángeles, tras su compromiso, Demi y Max pasaron el confinamiento juntos, según lo dejó ver él, quien compartió varias fotos con Lovato que acompañó de la frase: “Eres cada canción de amor, cada película, cada letra, cada poema, todo lo que siempre he imaginado acerca de una compañera de vida. Las palabras no pueden expresar mi infinito amor. No puedo pasar un segundo más de mi tiempo sin el milagro de tenerte como mi esposa”. Desde que dieron a conocer su relación ambos se mostraron desbordados de amor el uno por el otro, la relación parecía marchar tan bien que nadie se esperaba que la cancelación del matrimonio se avecinaba.