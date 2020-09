'¡Estás mejor que nunca!', el piropo que Fernando Reina le lanzó a su esposa, Galilea Montijo

Desde hace unos meses Galilea Montijo ha estado mostrando imágenes en las que su abdomen de acero acapara toda la atención. En ese sentido, anoche volvió a causar revuelo con una foto de impacto con la que demostró que se encuentra en su mejor momento físicamente, pues ha decidió adoptar un estilo de vida saludable en el que la alimentación balanceada y el ejercicio son cosas de todos los días. Satisfecha con los resultados de un reto que ha realizado de la mano de su entrenador, Tona Arriaga, y del doctor Miguel Gou, la presentadora de Hoy posó para esta foto con la que provocó la reacción de más de 200 mil seguidores. Ataviada en su look más deportivo (un top y mini short a juego), la tapatía le mostró a sus fans que querer es poder y escribió junto a esta publicación: “Sí, 47 orgullosos años, sin morir de hambre, ¿disciplina?, sí, pero ahí vamos”. Además de agradecer a los profesionales, la tapatía se dirigió a su esposo, Fernando Reina quien se ha convertido en su apoyo incondicional en los momentos más complicados.

La imagen no pasó desapercibida por sus amigos del medio como Andrea Legarreta, Maribel Guardia y Héctor Sandarti quienes halagaron su escultural figura, entre los piropos que se generaron a partir de esta publicación resalta el que le hizo su esposo, Fernando Reina quien, según contó Galilea, es parte muy importante de la transformación en su cuerpo. Debido a la ola de comentarios y preguntas que le hicieron llegar por esta foto, donde deja ver que cada músculo se encuentra en su lugar, la conductora decidió grabar algunas historias para explicar cómo ha sido el proceso para conseguir tonificar su figura: “Me acabo de terminar un elotito con limón, no me la paso nada mal con la comida, se los comento por la foto que acabo de subir, que me están preguntando mucho”, comentó en el primer video.

En otro clip, la conductora resaltó la importancia de acercarse a personas preparadas para seguir cualquier entrenamiento o régimen alimenticio: “Sí les recomiendo estar al lado de profesionales, en mi caso, con Tona que me ha ayudado a tener disciplina en el deporte, al doctor Miguel Gou, que me ha ayudado a saber la parte de los alimentos, las cantidades, los horarios, no hago dieta, pero definitivamente con un profesional todo se soluciona”, comentó. Galilea también se dirigió a su esposo, Fernando Reina, quien mucho tiene que ver con estos resultados: “Y a alguien muy importante, por supuesto, que es mi marido, él es deportista, sabe lo que es la disciplina, me echa porras, hacemos ejercicio juntos y eso me ha ayudado mucho, les recomiendo que hagan deporte porque sí les cambia la mente y, de pasada, el cuerpo”, dijo.

Por último, Galilea Montijo admitió que, en redes sociales, es una fanática de los recursos digitales: “Y que, ¿si uso filtro?, ¡Sí, amo los filtros!, ¿por qué no?, ¡úsenlo!, besos!”, sobre este video, etiquetó a Fernando Reina quien le escribió: “¡Estás mejor que nunca!”, a lo que ella respondió con un: “Te amo”. Aunque la conductora cuenta con el apoyo de su entrenador y nutriólogo, en casa, tienen el mejor ejemplo a seguir, su esposo, quien es un apasionado del ejercicio y toda una leyenda en los deportes acuáticos donde, en 2009, consiguió ser campeón nacional de esquí y, en 2011, rompió récord del mundo en el mismo deporte. En Instagram, es muy común que el político comparte cómo comparte sus horas de entrenamiento con su esposa y sus tres hijos.

Galilea y Fernando, casi una década de amor

El pasado 6 de agosto, la pareja celebró su noveno aniversario de bodas una fecha que debido a la contingencia sanitaria festejaron en casa. A través de redes sociales, la pareja intercambió varios mensajes con los que se refrendaron su amor a casi una década de haberse convertido en marido y mujer: “Han sido 9 años en los que hemos pasado por casi todo y seguro hemos cambiado, pero con amor, paciencia y empatía seguimos aquí, sin perder el rumbo; cambiando varias veces el camino, pero no la meta. Adaptarme a ti ha sido natural porque eres una mujer fácil de amar, tu sonrisa y alegría se contagia, sabes bien disfrutar los buenos ratos, pero, sobre todo, eres comprensiva en las dificultades -que no han sido pocas- y es en esos momentos de debilidad que siempre logras generar en mí una fuerza interna que nos termina empujando hacia adelante”, le escribió en aquella ocasión el político a la conductora quien respondió con la frase: “Salud por estos 9 años. Cierto, no es fácil y aquí estamos @Reinaiglesias. Gracias por tanto amor y por todo lo que haces día a día por tu familia. Te amo y no sé qué haría sin ti”.