Los románticos mensajes de Irina Baeva y Gabriel Soto a la distancia: 'Te extraño'

Han transcurrido tan solo algunos días desde que Irina Baeva llegó a Nueva York para hacer realidad uno de sus más anhelados sueños. Emocionada, incluso ha compartido los primeros vistazos de su vida por aquella ciudad, disfrutando de algunas caminatas matutinas y redescubriendo sitios tan especiales como Central Park, uno de sus preferidos. Precisamente, recorrer las veredas de este emblemático parque situado en Manhattan, ha permitido a la actriz evocar lindos recuerdos junto a su novio Gabriel Soto, con quien recientemente intercambió románticos mensajes a través de las redes sociales, dando muestra de que aun a la distancia, el enorme cariño entre los dos no tiene límites.

Tan abierta como suele ser al hablar de sus sentimientos, Irina no pudo ocultar en sus historias de Instagram cuanto echa de menos a Gabriel, retomando fotografías de un paseo junto a él por Central Park. “Te extraño mucho, @gabrielsoto”, se puede leer en un par de postales en las que aparecen los dos posando frente a la conocida Fuente de Bethesda, al mismo tiempo en que mandan un beso para la cámara y regalan una sonrisa. Por supuesto, no pudo faltar su foto frente al lago, imagen que llenó de inspiración a la protagonista de telenovelas, quien reiteró ese sentimiento que hoy la invade estando lejos de su novio. “Todo es mejor cuando estoy contigo @gabrielsoto”.

De acuerdo con Irina, casi se cumplen dos años de ese entrañable viaje junto a su amado por la Gran Manzana, así lo especificó en otra instantánea, en la que hizo énfasis del gran significado que ha tomado para ellos Central Park, como uno de los fascinantes sitios que ha sido testigo de su romance. “En el mismo lugar pero contigo @gabrielsoto. 30 de octubre de 2018”, agregó la estrella de origen ruso, que no ha dejado de poner al tanto a sus fanáticos de cómo pasa sus días por aquel destino, en el que permanecerá por mes y medio estudiando actuación, baile y tomando clases de inglés.

Ante tales muestras de cariño, Gabriel se dejó ver tan sensible, que replicó de inmediato en sus redes sociales cada una de las historias de Irina, sin dejar de gritar su amor por la actriz, como lo ha hecho en repetidas ocasiones. “Te amo @irinabaeva. Almas gemelas”, escribió el galán, agregando algunos emojis de corazón a su publicación. Cabe destacar que en estos momentos, él también se mantiene enfocado en sus actividades profesionales, ahora con el reciente inicio de las grabaciones de la nueva telenovela en la que participa, ‘Te Acuerdas de Mí’, por lo que se mantendrá muy ocupado a lo largo de los próximos meses, según declaró en días pasados durante una charla con la prensa.

El apoyo incondicional de Gabriel

Emprender nuevos retos es una circunstancia que llena de ilusión a Irina, un sentimiento que comparte con Gabriel, quien está muy orgulloso de verla crecer y de no ponerse límites ante sus deseos de superación. Por tal motivo, él está dispuesto a brindarle su apoyo siempre que sea necesario. “El hecho de que ella quiera aprender cosas nuevas, no estancarse, no quedarse aquí en México sin hacer nada, sino buscar oportunidades, pues siempre como pareja hay que apoyarnos y sin duda alguna pues tiene todo mi apoyo para que así sea…”, aseguró durante una entrevista con el programa televisivo Hoy, en el que además destacó lo bien que marcha su relación en estos instantes, en los que ambos han logrado compaginar sus vidas personales con sus profesiones. “Finalmente es algo que yo admiro de Irina, siempre quiere mejorar, siempre quiere aprender cosas nuevas. Ahorita no tiene proyecto aquí en México, yo empiezo la novela y una vez que empiezas la novela no tienes vida, trabajas de sol a sol, de lunes a sábado…”, dijo.

