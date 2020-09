Orgullosa de su hijo Nicolás, Ludwika Paleta promociona su proyecto musical

El gran día para el debut musical de Nicolás Haza Paleta, hijo mayor de Ludwika Paleta, se acerca. Tal como lo dio a conocer el joven hace unas semanas, los próximos 26 y 27 de septiembre formará parte de un evento virtual donde, por primera ocasión, mostrará su talento en el escenario. Emocionada por el importante paso profesional que está por dar su primogénito, la actriz decidió que era momento de compartir con su comunidad en Instagram esta noticia y, a través de varias historias, invitó a sus más de 2 millones de seguidores a sumarse al debut musical de su hijo. Nicolás utilizó el tiempo en confinamiento para preparar su lanzamiento, así lo dejó ver en agosto pasado, cuando compartió un clip en el que se le ve cantado, con guitarra en mano, un fragmento del tema Fuentes de Ortiz, de Ed Maverick.

Para apoyar a su hijo, Ludwika compartió los datos del Twilight Around the World, el show online, del que también publicó el poster con el que se presenta a su hijo como NIICO. La actriz también compartió el link donde los interesados pueden adquirir su boleto para este evento en el que el su hijo se presentará al lado de artistas y DJ’s nacionales e internacionales, según se lee en el promocional. La actriz tiene muy claro que este logro de su hijo es resultado de años de preparación, pues además de su vida académica, Nicolás ha sido un apasionado de la música desde muy pequeño.

Aunque son pocas las veces que la actriz revela detalles de la vida de sus hijos, hace unos años, ya había anunciado que su primogénito tenía una clara inclinación hacía la música: “Está en la edad que le gusta juntarse con sus amigos, tiene una banda. Y supongo que eso también es para las niñas muy atractivo, pues se emocionan y les gritan. A mí me da mucho gusto verlo que está creciendo tan bien y tan sanamente, en un ambiente de tanta creatividad”, reveló Ludwika al diario Reforma, en 2012, cuando Nicolás tenía apenas 12 años de edad. Lo que comenzó con un juego entre amigos, ahora es una realidad para el joven quien está por comenzar a escribir su propia historia en el mundo artístico.

En aquella conversación, la actriz aseguró que apoyaría a su hijo en este sueño, pero reveló que no sería un improvisad, algo que actualmente se nota, pues el joven ha puesto especial atención en su formación: “Lo único que yo quiero es que se prepare, que lo que haga debe ser con rigor, que es lo que nos falta en este país, que tome las cosas en serio y no sacar todo al vapor. No quiero que crea que todo es fácil. Cuando quieres hacer algo realmente bien, cuesta mucho y hay que brincar muchos obstáculos para tener un lugar importante”. Estas declaraciones de Ludwika toman fuerza, ahora que su hijo está convertido en un músico profesional.

Nicolás, entre la música y el cine

Aunque la parte musical de Nicolás es el área en la que más se ha concentrado en los últimos meses, el joven tiene otra gran pasión: el cine. El joven concluyó recientemente sus estudios en la Toronto Film School: “Siempre fue lo que más me apasionaba, juntos con la música”, le contó a sus seguidores en Instagram, red social donde cuenta con más de 130 mil seguidores y donde comparte fotos y videos de sus dos facetas. Según ha revelado, en la pantalla grande, también ya comenzó a hacer sus pininos detrás de cámaras en producciones, tanto nacionales como internacionales.