¿Niño o niña? Fernanda Castillo y Erik Hayser anuncian el sexo de su bebé

Con el corazón lleno de ilusión, Fernanda Castillo y Erik Hayser disfrutan del la dulce espera de su primer hijo, noticia que compartieron a finales del mes de agosto, con una linda sesión de fotos en la que además presumieron la imagen del ultrasonido. Tras ese bello acontecimiento, que les mereció un sinfín de mensajes con buenos deseos, la pareja ha vuelto a dar otra grata sorpresa, revelando finalmente el sexo de su bebé, que les dará la dicha de debutar en la paternidad en uno de los mejores instantes de sus vidas. De esta manera, los enamorados han hecho de 2020 un año de lo más especial, sin dejar de mencionar que meses atrás también hicieron público el anuncio de su compromiso, luego de seis años de relación y de ser una de las parejas más sólidas del espectáculo.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Fue a través de las redes sociales, que los actores pusieron fin al misterio, dando a conocer un video del entrañable momento que quedará para el recuerdo. En la escena se puede ver una mesa con deliciosos postres, entre los cuales se encuentra un pastel blanco, mismo que Erik y Fernanda partieron con mucha emoción, para después mostrar el color azul al interior de la rebanada de la tarta, confirmando así que el bebé que esperan será niño. “Queremos compartir con ustedes la ilusión de esta noticia, ¿qué será? ¿Niña o niño?”, se puede leer al pie de la publicación, en la que se aprecia la decoración con globos rosas y azules, así como varios arreglos florales.

Tras descubrir que serán papás de un niño, los felices novios se dieron un abrazo y algunos besos, culminando así este episodio que quedará escrito en las páginas de su bella historia de amor. Por supuesto, la reacción de sus seguidores fue inmediata, así como la de varios de sus amigos famosos, que aprovecharon la ocasión para enviarles lindos mensajes. Angelique Boyer, quien es cercana a Fernanda, fue de las primeras en dedicar algunas palabras a la pareja. “¡Qué emoción! No puedo dejar de sonreír con esta noticia! Los amamos ya”. Y claro, Sebastián Rulli tampoco dejó pasar la oportunidad para expresar su sentir. “Muchas felicidades, ¡qué emoción!”. Zuria Vega, Dulce María, Maite Perroni, Héctor Suárez Gomís y otras estrellas, también se sumaron a las muestras de afecto.

VER GALERÍA

Su historia de amor

Hace un par de años, Erik y Fernanda platicaron durante una entrevista sobre cómo surgió su historia de amor, cuando por casualidad el actor asistió al teatro a mirar el trabajo de un amigo, sin imaginar que se llevaría una sorpresa. “Fui a ver una obra de teatro en donde estaba un amigo, y cuando llegué a ver la obra salió al escenario y yo me quedé así de ‘¿quién es esa mujer tan hermosa que en la vida había visto?’, porque yo no la conocía, no la conocía como actriz, no la conocía como persona… En ese entonces yo estaba como en un break de la relación que tenía y cuando salió Fernanda nos quedamos platicando como hora y media…”, dijo al programa Un Nuevo Día de Telemudo.

En ese espacio Fernanda recordó que pasó un año para que ambos pudieran tener una cita, aunque fue gracias a una de sus amigas que eso fue posible. Desde ese entonces, surgió la chispa del amor entre los dos, iniciando un romance que con el paso de los días va cobrando fuerza, y en el que el respeto ha sido un aspecto fundamental. “Yo creo que sí hay un respeto y una admiración por cada quien lo que hace y como lleva su vida, éramos adultos ya cuando nos conocimos y también hay una parte de que que encontramos la mejor versión de nosotros mismos, en el momento indicado y que queremos estar (juntos) toda la vida…”, aseguró la actriz.

VER GALERÍA