Omar Chaparro cuenta cómo ha sido enfrentar al COVID-19: 'Fueron tres días poco fáciles'

De muy buenos ánimos, Omar Chaparro se recupera en casa, luego de que recientemente confirmara haber dado positivo a COVID-19. Ahora, él mismo se ha tomado un tiempo para compartir algunos detalles de cómo vive este proceso, y de las dificultades que han surgido a lo largo de los últimos meses a raíz de la pandemia. Lo cierto es que más allá de cualquier circunstancia, el también comediante reconoce sentirse feliz por la dicha de poder disfrutar al máximo de su familia, que continúa tomando las debidas precauciones para pronto pasar la página de este capítulo. Recordemos que en días pasados, Televisa dio a conocer, sin revelar nombres, que siete de sus empleados habían sido afectados con el nuevo coronavirus, entre ellos personal del programa ¿Quién es la máscara?, del cual el intérprete es conductor titular.

Tan sincero como suele ser, Omar platicó durante una entrevista en redes sociales con el cantante Beto Cuevas, confesando que él y su familia fueron siempre muy precavidos, aunque eso no impidió que, como a millones de personas en el mundo, el virus se interpusiera entre sus planes. Al mismo tiempo, brindó un consejo a los fanáticos que permanecían muy atentos a la conversación. “No se lo tomen a la ligera, nosotros nos cuidábamos mucho, siempre que salía usaba tapabocas y aun así me contagié…”, dijo, visiblemente tranquilo y sonriente, dando muestra del optimismo con el que asume esta situación que ha mantenido pendientes a sus amigos cercanos del medio y sus incondicionales seguidores.

Entre otras cosas, el actor habló de cuáles fueron los síntomas que lo aquejaron al inicio de la enfermedad, y de cómo él y los suyos se encuentran en este momento. “Afortunadamente fueron síntomas leves, fueron tres días poco fáciles, con la fiebre el dolor de cuerpo muy, muy fuerte, dolor de cabeza también. Pero fueron tres días y ya lo demás pues nos ha tocado fácil, fueron síntomas más tranquilos, ahorita un poquito de tos pero ya estamos casi fuera…”, comentó, sin dejar de hacer énfasis en sus recomendaciones. “Mi consejo es usen el tapabocas, es lo único que les puedo decir…”, agregó.

Los meses más difíciles

Omar tampoco dudó en abrir su corazón sobre cómo han pasado él y su familia este periodo, en el que los contratiempos han sido inevitables. “Esta pandemia, estos meses que ha estado, han sido muy difíciles para todos, para mí también fueron meses complicados, entre la pandemia, ajustes, cambios, mi hija chocó el coche, pérdida total, mi hijo se quebró la pierna, ahorita estamos aquí encerrados toda mi familia con COVID…”, aseguró Chaparro, que poco a poco recobra las fuerzas. Eso sí, no para de ocuparse en diversas actividades mientras permanece en casa, tal cual lo ha mostrado a través de varias historias en Instagram.

Por otro lado, y a pesar de lo que ha ocurrido, se siente muy afortunado de la gran unión que prevalece entre los suyos, haciendo de este instante uno de los más especiales por una simple y sencilla razón. “Por todos lados proyectos que se cayeron, gastos, fue un año muy difícil pero he estado haciendo un análisis y dije ‘este año es el año que más he disfrutado a mis hijos y a mi esposa’, de todos. Es el año donde más los he disfrutado, donde más me he reído con ellos, donde más hemos visto películas, hemos cocinado juntos… a pesar de que el año ha sido poco fácil…”, comentó antes de despedirse, enteramente dispuesto a continuar sin bajar la guardia, y preparándose para retomar sus actividades en cuanto eso sea posible.

