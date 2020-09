Alan Tacher confirma que Mark está soltero: ‘Lo que necesita es una mujer que lo quiera’

Después del revuelo que provocaron las recientes declaraciones de Mark Tacher sobre su exnovia, Cecilia Galliano, con quien admitió sí regresaría, el tema sigue dando de qué hablar. Tras la confesión del conductor, algunos reportes indicaron que los exnovios habían sido visto juntos en varias ocasiones, situación que desató una ola de especulaciones sobre una supuesta reconciliación. Ante estos rumores ha sido el hermano de Mark, Alan Tacher quien desmintió dicha información y confirmó que el conductor continúa soltero, como desde abril pasado, cuando se hizo pública su separación de Cinthya Alesco. Durante un espacio en el programa Despierta América, Tacher también reveló por qué su hermano y Cecilia Galliano han estado muy cercanos últimamente.

Como lo ha hecho en otras ocasiones, Alan dio detalles de la situación sentimental de su hermano quien, según dijo, no está saliendo con nadie: “A mí me gustaría que Mark estuviera feliz, Mark lo que necesita es una mujer que lo quiera y que lo apapache, que lo consienta, ya está grandecito el muchacho, a mí se me hace que va a ser el soltero más cotizado de aquí a muchos años, el tío consentido para mis hijos, ¿qué te puedo decir?, yo lo que más quiero es que esté feliz”, comentó el conductor quien, también desmintió que haya regresado con Cecilia Galliano y aprovechó para dar detalles de por qué su hermano se ha dejado ver con su exnovia.

Aseguró que el trabajo fue lo que unió nuevamente los caminos de Tacher y Galliano: “Mark tiene un programa todos los jueves, a nivel virtual, Cecilia Galliano también tiene un nuevo programa el cual Mark le ayudó. Cecilia Galliano le pidió ayuda a Mark para que le produjera este programa, la cuestión técnica, etcétera, le produjo este programa y entonces tuvieron que verse y estuvieron platicando del tema”. Alan dejó claro que este acercamiento no tiene nada que ver con la parte personal: “No están saliendo, oficialmente les puedo decir que Mark Tacher y Cecilia Galliano no están saliendo, todavía estaba escuchando que los vieron cenando juntos hace dos días o tres, no es verdad, no están saliendo”, detalló.

El conductor contó que entre Mark y Cecilia hay una linda amistad que les permite trabajar juntos y apoyarse en sus proyectos: “Se llevan muy bien, le produjo el programa, me platicó detalles de la producción del programa de Cecilia Galliano. Él está muy contento produciendo este programa con ella porque, además, a él le gusta producir, está muy emocionado con esto, por supuesto que los ven juntos a la hora del trabajo, pero oficialmente, saliendo como pareja, no”. En ese sentido, hace unas semanas, Mark prometió a sus seguidores en su programa de Facebook que próximamente la argentina estaría de invitada en la emisión.

Mark Tacher no descarta volver a Cecilia

Durante el programa donde Mark Tacher tuvo al elenco de Solteras en Cuarentena, proyecto de Cecilia, el conductor aseguró que si Cupido lo volviera a flechar con Galliano no se resistiría: “¡Claro que sí!, yo no tengo ningún tipo de tapujos”, comentó provocando revuelo entre sus fans. Aunque los seguidores de la expareja se emocionaron ante una posible reconciliación, ahora sabemos que el conductor continúa en la espera de la mujer de su vida: “¡Claro!, estoy completamente abierto, yo creo que el hombre, así como la mujer, deben estar acompañados, creo que el ser humano está para eso”, comentó en entrevista para Venga la Alegría, en julio pasado.