Lo confirma, José Ron no protagonizará telenovela con Ariadne Díaz

Parecía un hecho que José Ron sería la próxima pareja ficticia de Ariadne Díaz en la próxima telenovela de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia? Incluso el productor de televisión confirmó la noticia en días pasados, lo que ilusionó a los fanáticos de ambas estrellas, que no paraban de celebrar en redes sociales por este reencuentro. Sin embargo, el galán de la pantalla chica ha decidido poner punto final a las dudas, al revelar que, contrario a lo que se asegura, él no será el protagonista masculino de esta historia. Con toda franqueza, el tapatío ahondó sobre este tema, pero sin olvidar hacer una importante aclaración, pues no faltó quien le preguntara si el motivo de esta decisión tenía que ver con la presencia de su exnovia en el proyecto.

Tan cercano como siempre a sus seguidores, el actor realizó una sesión de preguntas y respuestas a través de Instagram, en donde uno de los usuarios hizo evidente su interés por saber más al respecto. “No, no voy a hacer la novela con Juan, él ya sabe que estoy muy agradecido con él. Hablamos, tiene un proyecto maravilloso, un personaje también muy bonito pero no, no voy a estar, no crean todo lo que sale, todo lo que dicen…”, explicó durante el clip, lamentando la manera en que la información ha circulado a lo largo de estas semanas. “Qué mal que de repente crean tantas cosas que salen, pero no…”.

Eso sí, Ron dejó claro que sí mantuvo conversaciones con Juan Osorio, aunque no reveló los motivos personales por los cuales decidió no formar parte de la telenovela, la cual tiene como fecha de estreno 2021. “Yo les digo que sí hubo un acercamiento, sí hubo una plática, estoy muy agradecido con él, por su confianza, por tomarme en cuenta. Pero no, no voy a estar ahí en ese proyecto y veremos qué viene más adelante. Le deseo a Juan todo el éxito del mundo y sé que le va a ir muy bien…”, agregó el intérprete, que siempre se ha caracterizado por la discreción con la que se maneja frente a los medios de comunicación.

Pero otro de los instantes que más atrajo la atención a lo largo de la charla, fue cuando uno de los usuarios le preguntó que si su decisión tenía algo que ver con que Ariadne Díaz fuera la protagonista de la historia, a lo que respondió de manera puntual. “Por supuesto que no, todo lo contrario, me encantaba la idea. Juan lo sabe, Ari sabe que si se daba todo bien…”, aclaró, para luego expresar lo que habría significado para él volver a compartir créditos con su exnovia, quien retomará su carrera en la actuación tras dos años de mantenerse alejada de la pantalla chica. “Volver a estar otra vez juntos trabajando iba a ser también muy lindo, pero no, para nada…”, reiteró.

Sin exclusividad en Televisa

Horas antes de anunciar que no participará en la nueva producción de Juan Osorio, el galán hizo otra de sus revelaciones, al confirmar que dejó de ser parte del talento exclusivo de Televisa, por lo que hoy tiene todas las posibilidades de poder trabajar en donde quiera. “No, por supuesto que no (tengo exclusividad con Televisa). Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera…”, respondió también en una charla con sus fans en redes sociales, para luego hacer énfasis en este punto. “De hecho en Te doy la vida yo ya no era exclusivo. No entiendo por qué tanta pregunta sobre esto pero no, hace un año, el año pasado que no soy exclusivo…”, contó.

