Dulce María comparte nuevas fotografías de su 'baby bump'

Con el corazón lleno de ilusión, Dulce María y su esposo, Francisco Álvarez, disfrutan de la espera de su primer bebé, una etapa que ha traído consigo algunas sorpresas, como la reciente noticia que la cantante compartió con sus fanáticos, al confirmar que en próximos meses será mamá de una niña. A la par de estos acontecimientos, y luego de que a finales de agosto mostrara las primeras fotos de su pancita, la cantante ha revelado nuevas postales de su ‘baby bump’, las cuales han sido la sensación entre sus seguidores, quienes permanecen muy pendientes de lo que ocurre con el embarazo de la estrella, que por ahora ha tenido que readaptar su rutina, tomando las debidas precauciones a raíz de la pandemia.

Para consentir a sus seguidores, Dulce María improvisó una breve sesión de fotografía posando desde su casa, imágenes que fueron capturadas por ella misma, y en las que aparece colocando una de sus manos sobre su vientre. Por supuesto, detrás de esta sorpresa hubo un importante pretexto, a lo cual se refirió con mucha alegría, pues conforme pasan los días se suman nuevos fans a sus redes sociales. “Para celebrar la vida y que ya somos 7.7 millones de guerreros, les dejo una foto de cómo va creciendo la pancita…”, escribió en Instagram, deseando lo mejor a todos aquellos que no han parado de enviarle felicitaciones. “Muchas bendiciones para todos, cuidémonos mucho”, dijo.

Luego de dar a conocer la publicación, su esposo no pudo contener las ganas de dedicarle un breve mensaje a la futura madre de su hija, dando muestra del gran amor que los mantiene unidos y que simple y sencillamente se ha fortalecido. “Las amo al máximo, mis bebés hermosas”, escribió el productor. A esta reacción también se sumó la de sus amigos del medio, como Andrea Legarreta, quien expresó sus mejores deseos para la estrella. “Preciosa, Dios te bendiga, mamacita”, escribió. Del mismo modo lo hizo la actriz Fernanda Castillo. “Bella, mi Dulce”, según se lee al pie de las fotografías, que han acumulado más de 400 mil me gusta.

A pesar de que este periodo no ha sido sencillo para la ex RBD, -pues ha confesado que lo más difícil de su embarazo ha sido no poder estar cerca de su familia por la pandemia-, la ilusión se mantiene viva en cada momento, no solo por su próxima maternidad, sino también por que en un par de meses, celebrará por todo lo alto su primer aniversario de bodas, uno de los sueños que logró hacer realidad. Recordemos que la pareja se dio el “sí, acepto” en noviembre de 2019, en una íntima ceremonia realizada en Tequesquitengo, en el estado de Morelos, y a la cual ¡HOLA! tuvo la oportunidad de asistir para compartir con los lectores todos los detalles de la misma.

¿Qué hay del nombre de su bebé?

En días pasados, la también actriz, que por ahora participa en la segunda temporada de la serie televisiva Falsa Identidad, aclaró todo lo relacionado con el nombre que pondrá a su bebé, luego de que cobrara fuerza el rumor de que la niña sería llamada Roberta, como el personaje que ella interpretó en la telenovela Rebelde. “Mi bebé no tiene nombre aún, no tiene nombre, todavía no sabemos, pero cuando sepamos tampoco les vamos a decir, ¡no es cierto!”, dijo entre risas a modo de broma. “La verdad es que es una de las cosas más difíciles, ponerle nombre a una niña, lo que sí les puedo decir es que es definitivo que Roberta no se va a llamar”, aseguró durante una transmisión en vivo en Instagram.

