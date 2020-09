José Ron aclara su situación laboral con Televisa: 'No soy exclusivo'

A tan solo unos días de que José Ron se pronunciara sobre su sonada participación en la nueva telenovela de Juan Osorio, ¿Qué le pasa a mi familia?, esta vez junto a su ex, Ariadne Díaz, el actor ha vuelto a acaparar toda la atención, ahora con la finalidad de aclarar, de una vez por todas, los términos de su relación laboral con Televisa. Entre el ir y venir de declaraciones en torno al nuevo proyecto que se dice protagonizará en esta empresa, el tapatío se dispuso a platicar con sus fanáticos en una sesión de preguntas y respuestas a través de las redes sociales, espacio en el que se sinceró para confirmar que hoy en día, tiene toda la libertad de elegir lo que más le convenga, pues contrario a lo que muchos podrían imaginar, no mantiene ningún contrato de exclusividad.

Sin más rodeos, Ron se tomó un tiempo para responder a la pregunta de uno de sus seguidores, quien mostró total interés por saber más al respecto de su situación en la televisora, en la que años atrás dio sus primeros pasos en la pantalla chica, convirtiéndose desde entonces en uno de los galanes favoritos de las telenovelas. “No, por supuesto que no (tengo exclusividad con Televisa). Desde el año pasado no soy exclusivo, puedo hacer lo que yo quiera…”, respondió para luego hacer énfasis en este punto. “De hecho en Te doy la vida yo ya no era exclusivo. No entiendo por qué tanta pregunta sobre esto pero no, hace un año, el año pasado que no soy exclusivo…”, confirmó, poniendo fin a la incertidumbre.

De paso, el galán no dudó en despejar otra duda, pues dado su carácter intrépido, hay quienes esperan verlo incursionar en algún reality show de retos, como los que actualmente han cobrado popularidad en la televisión. Sin embargo, expresó los motivos por los cuales eso nunca será posible. “Me gustaría pero no creo, no lo veo como una posibilidad por mi espalda… me operaron hace 18 años de una hernia de disco y, pues muy a mi pesar, no, porque tengo que cuidarme mucho. Sí me da miedo lastimarme por algo así…”, reveló a lo largo de la plática, en la que se mostró tan transparente como suele ser.

El intérprete también aprovechó el espacio para abordar aspectos más personales, confesando cuáles son las motivaciones que en este instante llenan su corazón de total felicidad. “Me motiva Dios, me motiva la vida, me motivan mis sueños, me motiva seguir siempre para adelante. Motivar también a la gente… amo la vida, soy un enamorado de la vida y todos los días hay que tener motivaciones, razones para seguir adelante y cumplir un propósito en esta vida…”, confesó durante la charla, en la que además destacó lo mucho que disfruta de los cambios, tal como el nuevo look que adoptó de melena rubia al finalizar su más reciente proyecto.

Sobre la posibilidad de trabajar con su ex, Ariadne Díaz

Ante la incertidumbre que se ha generado con la posible participación de José Ron en la nueva telenovela de Juan Osorio, el actor habló al respecto hace unos días, refiriéndose a la posibilidad de volver a compartir créditos con su ex, Ariadne Díaz. “Si se da, muy lindo, porque es muy talentosa, sé también la forma de trabajar de Ari, la quiero mucho…”, dijo en entrevista con el programa televisivo El Gordo y la Flaca, en donde además opinó de esta nueva telenovela que se estrenará en 2021. “La historia es buenísima, es muy divertida, es también muy diferente a lo que yo he venido haciendo, entonces hay que esperar…”, comentó.

