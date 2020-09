Tras meses en confinamiento, África Zavala disfruta de su primer paseo con su hijo León

Después de siete meses de embarazo en confinamiento y poco más de un mes del nacimiento de su primogénito León, África Zavala por fin se adapta a la nueva normalidad ha disfrutado de su primera salida después de una larga temporada en aislamiento esperando la llegada de su bebé. A través de Instagram, medio por el que ha compartido varios detalles de su debut como mamá, la actriz compartió una foto de cómo han cambiado sus paseos pues ahora requiere de más accesorios para facilitar su desplazamiento con su bebé. Después de su debut como mamá, África Zavala compartió, en exclusiva para ¡HOLA!, los detalles del nacimiento y la primera imagen del bebé al lado de su papá, el actor León Peraza.

La actriz utilizó una historia en Instagram para compartir una foto de cómo son ahora sus paseos: “El primer paseo de Leoncito y la primera salida de mamá después de muchos meses”, escribió Zavala sobre la imagen donde se ve la carriola del bebé donde se aprecia una especie de cubierta con la que cuida al pequeño quien, el pasado 13 de septiembre cumplió su primer mes de vida. África ha convertido su cuenta de Instagram en el medio a través del cual está compartiendo con sus seguidoras que, como ella recientemente debutaron como mamás, los tips que más le han funcionado durante esta nueva aventura: “Mamitas, ¿cómo están? Yo sé que las he tenido muy abandonadas, pero ya estoy aquí”, escribió a principios de septiembre, cuando retomó su actividad en redes sociales.

La actriz decidió vivir los primeros días de León al máximo: “He estado ocupándome de Leoncito, muy contenta, muy enamorada y viviendo esta etapa padrísima y, bueno, no las quería abandonar tanto, así que ahorita les voy a dejar unos tips y cosas bien padres. Gracias por todos sus mensajitos, Dios las bendiga”, comentó África durante en unas de sus historias. Hace unos días, la actriz consintió a sus seguidores con una tierna imagen en la que aparece con su bebé en los brazos, una instantánea con la que causó revuelo entre sus fans: “No puedo explicar el amor tan grande que siento por ti mi bebé. Simplemente eres lo mejor que me ha pasado en la vida, Doy gracias a Dios por darme este regalo de ser tu mamá”, escribió como descripción de la imagen.

Siguiendo los pasos de África, León Peraza, papá del bebé también compartió recientemente una foto al lado del niño que acompañó de la frase: “Mi niño. Siempre te amaré. Sobran las palabras”, escribió provocando la reacción de África quien le escribió: “Los amores de mi vida, siempre juntos”. Como parte de los detalles que la actriz ha compartido del nacimiento de su primer hijo resalta un clip captado, horas antes de la llegada de León: “Ahí tenía 6 centímetros de dilatación y así estaba. Esta experiencia no solo ha sido la más bella de mi vida, sino también ha hecho que te admiré y te amé mucho más @leonperazapro estuviste siempre para mí y es increíble la conexión tan grande que tenemos, solo con la mirada sabías lo que yo necesitaba, sin duda, esto nos unión de una manera mágica”, reveló Zavala.

El nacimiento de León y el tierno cambió en sus vidas

Por su parte, León Peraza también reconoció que la llegada de su hijo le cambió por completo la vida: “¡El día más hermoso y transformador de nuestras vidas! Fueron 9 meses de los cuales 7 estuvimos en cuarentena, encerrados y solo saliendo a lo necesario. El miedo y la incertidumbre estuvo presente pero nunca nos dejamos vencer, mantuvimos la actitud positiva, nuestra energía vital siempre arriba, unidos en el amor y armonía, serenos, esperando a que llegara el momento y cuando llegó, así fue nuestro estado de ánimo, positivos, alegres, felices, enérgicos, para darle la bienvenida a nuestro bebé, agradeciendo en cada momento”, escribió el actor.