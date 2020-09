Vanessa Bryant reacciona a las recientes declaraciones de su mamá

Para sorpresa de los seguidores de Kobe Bryant, esta tarde, el programa El Gordo y la flaca transmitió una entrevista con la suegra del fallecido basquetbolista, doña Sofía Urieta, quien reveló que, tras la sensible muerte de su yerno, la relación con su hija Vanessa Bryant se ha desgastado. Ante estas revelaciones, la viuda del basquetbolista rompió el silencio a través de un comunicado de prensa que también se dio a conocer en el programa citado, donde contradice la versión de su mamá. En vida, Kobe siempre se refirió con respeto hacia doña Sofía quien era una asistente imperdible a los partidos de la estrella de la NBA quien perdió la vida en enero pasado en un accidente aéreo en el que también murió su hija Gianna Bryant, de 13 años de edad. El pasado 23 de agosto, Vanessa dedicó un sentido mensaje a su esposo por el que hubiera sido su cumpleaños número 42.

Tras escuchar a su mamá, Vanessa escribió en el documento dirigido a los medios de comunicación: “Mi esposo y mi hija fallecieron inesperadamente y, sin embargo, mi mamá tuvo la audacia de hacer una entrevista en la que hablaba negativamente de mí, mientras derrama algunas lágrimas por un auto y una casa que no estaban a su nombre”, se lee en la primera parte del texto. Bryant continuó asegurando que su mamá sigue dependiendo de ella económicamente: “Se ha quitado todas sus joyas de diamantes, ha vaciado el apartamento que le proporcioné y ha guardado los muebles para que parezca que no tiene mi apoyo. Mi esposo y yo la hemos apoyado económicamente durante los últimos 20 años y sigo haciéndolo, además de su pensión alimenticia mensual. Contrariamente a informes anteriores, ella no ha estado presente físicamente, ni nos ha apoyado emocionalmente después de que mi esposo y mi hija fallecieran”.

Para finalizar, Vanessa expresó su deseo de que este problema familiar no trascienda: “Ahora veo lo que es más importante para mi mamá y es más que doloroso. Espero que todo lo que está saliendo sobre nuestra relación personal termine aquí”, se lee en el comunicado firmado por la viuda de Kobe. Desde el fallecimiento de su esposo, Vanessa ha lidiado con el duelo de su partida alejada de los reflectores, de hecho, su única aparición pública ocurrió en febrero pasado durante el homenaje que le rindieron a la memoria de Kobe y Gigi en el Staples Center, lugar donde él cosechó sus mejores éxitos con la camiseta de Los Lakers.

Doña Sofía, una suegra muy cercana a Kobe

Doña Sofía fue siempre una imagen muy importante para Kobe quien en una entrevista confesó que fue gracias a ella que aprendió el español: “Mirando novelas con Vanessa, mi esposa, y con mi suegra también, ¿cómo se llamaba esta telenovela? La Madrastra, mirando La Madrastra y Sábado Gigante”, comentó el basquetbolista. Aunque en este momento Vanessa y su mamá no están pasando por su mejor momento, en enero pasado, una fuente cercana a la familia le confesó a US Weekly que Bryant se apoyó mucho en ella, tras la muerte de su hija y esposo: “Está increíblemente unida a su madre y su madre ha sido su roca durante las últimas semanas. Su mamá siempre está con ella y las niñas, ha mantenido a Vanessa fuerte y es el peso de su sistema de apoyo”, comentaba el informante.

