Irina Baeva da un vistazo a su nueva vida en Nueva York

El sueño de Irina Baeva se ha hecho realidad, por fin instalada en la ciudad de Nueva York, la actriz ha compartido los primeros vistazos de esta experiencia que la mantiene enteramente ilusionada. Y no podría ser mejor, pues a la par de estos acontecimientos, disfruta al máximo de su noviazgo con Gabriel Soto, quien le ha brindado su apoyo incondicional a lo largo de este tiempo, en que su relación sentimental se ha fortalecido. En días pasados, ¡HOLA! reveló en exclusiva los detalles de esta nueva etapa en la vida profesional de la protagonista de telenovelas, que si bien dio algunas pistas con anterioridad de lo que estaba por venir, se mantuvo siempre muy reservada sobre sus planes, los cuales ahora toman forma.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Irina no ha tenido filtros al momento de compartir cómo transcurren sus primeras horas en la Gran Manzana, disfrutando de algunas caminatas matutinas y visitando algunos de los sitios más icónicos de esta fascinante urbe, tal cual lo ha mostrado a través de sus historias en Instagram. Desde la Catedral de San Patricio, pasando por el Rockefeller Center, la intérprete no ha perdido la oportunidad de llevar a sus fanáticos de la mano durante su recorrido, el cual incluyó una parada obligatoria. “Hoy vine a vivir una experiencia muy neoyorkina, vine a correr a Central Park, como el gym está cerrado por la pandemia, entonces vine a correr aquí un ratito y está hermoso. No saben mi felicidad, de verdad, es inexplicable, se los juro…”, contó.

VER GALERÍA

Visiblemente feliz, Irina ahondó en el sentimiento que le ha provocado sumergirse en la magia de esta encantadora ciudad, en la que comenzará a escribir las páginas de un capítulo muy importante en su vida. “Fue una bellísima experiencia, amé, de verdad que tengo un crush con Central Park…”, dijo en los primeros segundos del video, en el que aparece luciendo unas gafas de sol y una chamarra negra. “Mientras estoy tomando mi cafecito para disfrutar todavía más de esta bella mañana en Nueva York, es que no puedo con esta ciudad…”, agregó, al mismo tiempo en que continuaba con el paseo que le permitió capturar bellas postales de Manhattan.

VER GALERÍA

De acuerdo con sus planes, Irina permanecerá durante un mes y medio instalada por aquel destino, pues el motivo principal de su viaje es meramente profesional. Así, ella tomará clases de actuación, baile y también inglés, un proceso que ha iniciado con el pie derecho la mañana de este lunes, según reveló a sus fanáticos, que siguen con toda puntualidad cada una de sus publicaciones. En Instagram, la guapa actriz además mostró cómo después de su caminata hizo una pausa para consentirse con un ligero desayuno, previo a comenzar con sus cursos según lo programado.

Qué opina Gabriel Soto de la partida de Irina

Recientemente, la noticia de la partida de Irina Baeva a Nueva York causó revuelo entre los seguidores de la pareja, incluso esto dio pie a algunos comentarios que el mismo Gabriel se encargó de aclarar. Fue así como durante una charla con la prensa, explicó de qué manera él y su novia se organizarán estos días. “No especulen… estoy perfectamente bien con Irina. Se va un mes y medio a estudiar… porque aparte yo empiezo a grabar la novela, entonces es algo que yo admiro de ella que siempre quiere aprender cosas nuevas y todo…”, explicó, en declaraciones que fueron retomadas por el programa televisivo Ventaneando. “El tiempo vuela y va a pasar rapidísimo, sobre todo con el ritmo de trabajo que yo voy a tener, y de quedarse aquí sin hacer nada a irse a hacer algo de provecho, se va a ir un mes y medio…”, aseguró Soto, quien por el momento se enfoca en las grabaciones de la telenovela Te Acuerdas de Mí.

VER GALERÍA