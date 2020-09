Salma Hayek a su hija Valentina en su cumpleaños 13: ‘Te amé antes de que nacieras’

Este 21 de septiembre es una fecha muy especial para Salma Hayek pues un día como hoy, pero hace 13 años, debutó como mamá con el nacimiento de su única hija Valentina Paloma. Fue esta la razón por la que, desde las primeras horas de este lunes, la actriz le dedicó un mensaje de felicitación a la adolescente con quien tiene una entrañable relación. Desde ayer por la tarde, la veracruzana comenzó a calentar motores para el festejo de su hija y, con una foto inédita de su embarazo, escribió en Instagram: “Mañana la pequeñita bebé que se formó dentro de mi vientre cumple trece años. Crecen tan rápido”, se lee en el feed de la mexicana donde esta publicación provocó la reacción de más de un millón de sus seguidores.

VER GALERÍA

MÁS NOTAS RELACIONADAS

Esta mañana, Salma volvió a utiliza su perfil en esta red social para compartir con sus seguidores una imagen en la que aparece con su hija, entre los brazos, cuando era una bebé: “Valentina nunca deseé tanto la existencia de alguien como deseé que tu vinieras a mi vida. Gracias por haber llegado hace trece años en un día como este, ‘El Día de la Paz’, a iluminar nuestras vidas. Tú eres mi más grande maestra, mi más grande alegría y mi más grande esperanza. Te amé antes de que nacieras y te amaré por siempre. Felicidades mi estrella brillante”, escribió como descripción de esta imagen con la que alcanzó más de 180 mil likes.

VER GALERÍA

Muchos de sus seguidores le pidieron mostrar cómo luce su hija actualmente, pues tiene mucho tiempo que no comparte instantáneas con ella; sin embargo, Salma respeta la intimidad de su Valentina quien, aunque no cuenta con perfil en Instagram, sí la hemos visto posando en el de una de sus mejores amigas Bu Cuarón, hija de Alfonso Cuarón. Según ha revelado la actriz, la participación de su hija en redes es una decisión de ella, tal como el resto de sus elecciones: “Promuevo mucho su creatividad, su individualidad y mira que me aguanto porque, a veces, yo quisiera que fuera así, pero respeto quien es ella, la trato de guiar dentro de lo que es ella y no dentro de quien yo quiero que sea ella. Siempre le digo que aprecie las cosas, sobre todo, la naturaleza, los animales, obviamente a las personas, la comida, todas las pequeñas cosas”, reveló a la prensa, durante su visita a México, en enero de 2016.

En aquel viaje a nuestro país, Salma le confesó a los medios de comunicación que, aunque su hija tiene otra nacionalidad, es mexicana en espíritu: “Conoce México y está siendo criada con todas las tradiciones mexicanas”, detalló. Para la actriz, el cumpleaños de su hija es todo un acontecimiento, recordemos que, en 2019, también le dedicó una cariñosa felicitación: “Esta adorable niña hoy cumple 12 años. Valentina te amo de aquí hasta el infinito y de regreso un millón de veces y cada día te amo más. ¡Feliz Cumpleaños!”, escribió al lado de una imagen del pasado donde se ve a Valentina muy tierna utilizando una pijama idéntica a la de su mamá.

VER GALERÍA

Valentina, tan fashion como su mamá

La última ocasión que Salma apareció en público con su hija, fue en febrero de 2019, durante la Fashion Week de Milán, evento para el que la adolescente derrochó estilo con un look que consiguió con un little dress en color vino que complementó con un bolso blanco y los tenis negros de piel Gucci con un costo de 30 mil 714 pesos. Esta no fue la única ocasión que la adolescente acaparó miradas durante este evento de moda, donde sus papás son asistentes imperdibles y donde, todo parece indicar, que ella también quiere ser parte. En aquella ocasión, Valentina también lució un suéter rosa, también de Gucci, con el monograma de la marca en rojo, con un valor de 32 mil 847 pesos, prendas con las que demostró que, como su mamá, es una amante de la moda.